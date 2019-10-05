Экс-советник Путина: Лукашенко может пойти в лес за грибами и больше не вернуться 5.10.2019, 16:53

Андрей Илларионов

Европа должна пересмотреть свою стратегию по отношению Беларуси.

"Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предостерегает от новой аннексии, которую может осуществить Москва. По его словам, Беларусь не защищена и находится под большей угрозой, чем Украина. Стратегия НАТО и ЕС в отношении России, по мнению экс-советника главы Кремля Владимира Путина Андрея Илларионова, потерпела неудачу", - пишет немецкое издание Die Welt, (перевод - inopressa.ru). Журналист издания Кристоф Б.Шильц побеседовал с экспертом.

"Действительная стратегия НАТО и ЕС заключается в восстановлении международного порядка - а именно в том виде, в каком он существовал до российской агрессии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году. Эти цели пока не были достигнуты", - указал Илларионов.

"Планы по сдерживанию [России - Прим.ред.] для стран Балтии и других государств, соседствующих с Россией, представляют собой заметное изменение в стратегии НАТО: вместо того, чтобы реагировать на агрессию, принимаются профилактические меры и туда направляются многонациональные боевые группы. Но необходимо делать еще больше", - считает собеседник издания.

По мнению Илларионова, в Европе под наибольшей угрозой со стороны Москвы находится Беларусь. "Страна не является членом НАТО или другого военного альянса, у нее нет действенной защиты, - подчеркнул он. - Возникает вопрос, что сделает НАТО и сделает ли что-то вообще, если Беларусь подвергнется нападению и аннексии".

Отвечая на вопрос журналиста о том, к каким мерам могла бы прибегнуть Москва в отношении Беларуси, Илларионов сказал: "Например, Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами - и больше не вернуться. В прошлом мы видели, что у Москвы много возможностей для устранения людей".

Как отметил эксперт, в Беларуси на протяжении 25 лет правит Лукашенко, и у него нет преемника. "Нет эффективных партий и парламента, - подчеркнул Илларионов.