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Экс-советник Путина: Лукашенко может пойти в лес за грибами и больше не вернуться

  • 5.10.2019, 16:53
Экс-советник Путина: Лукашенко может пойти в лес за грибами и больше не вернуться
Андрей Илларионов

Европа должна пересмотреть свою стратегию по отношению Беларуси.

"Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предостерегает от новой аннексии, которую может осуществить Москва. По его словам, Беларусь не защищена и находится под большей угрозой, чем Украина. Стратегия НАТО и ЕС в отношении России, по мнению экс-советника главы Кремля Владимира Путина Андрея Илларионова, потерпела неудачу", - пишет немецкое издание Die Welt, (перевод - inopressa.ru). Журналист издания Кристоф Б.Шильц побеседовал с экспертом.

"Действительная стратегия НАТО и ЕС заключается в восстановлении международного порядка - а именно в том виде, в каком он существовал до российской агрессии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году. Эти цели пока не были достигнуты", - указал Илларионов.

"Планы по сдерживанию [России - Прим.ред.] для стран Балтии и других государств, соседствующих с Россией, представляют собой заметное изменение в стратегии НАТО: вместо того, чтобы реагировать на агрессию, принимаются профилактические меры и туда направляются многонациональные боевые группы. Но необходимо делать еще больше", - считает собеседник издания.

По мнению Илларионова, в Европе под наибольшей угрозой со стороны Москвы находится Беларусь. "Страна не является членом НАТО или другого военного альянса, у нее нет действенной защиты, - подчеркнул он. - Возникает вопрос, что сделает НАТО и сделает ли что-то вообще, если Беларусь подвергнется нападению и аннексии".

Отвечая на вопрос журналиста о том, к каким мерам могла бы прибегнуть Москва в отношении Беларуси, Илларионов сказал: "Например, Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами - и больше не вернуться. В прошлом мы видели, что у Москвы много возможностей для устранения людей".

Как отметил эксперт, в Беларуси на протяжении 25 лет правит Лукашенко, и у него нет преемника. "Нет эффективных партий и парламента, - подчеркнул Илларионов.


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