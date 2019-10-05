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Найдена уникальная картина Сынковичской церкви 1867 года

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  • 5.10.2019, 17:10
  • 1,564
Найдена уникальная картина Сынковичской церкви 1867 года

Ее нашли в России.

Белорусский художник Василий Грязнов (1840-1909) увлекался исследованием архитектурных памятников, занимался краеведением и педагогической деятельностью. Он исследовал Каложскую церковь, церковь в Турове, Лидский и Мирский замки и другие белорусские достопримечательности, cообщает «Радыё Рацыя».

Василий Грязнов любил бывать в Сынковичах Слонимского уезда. Он исследовал крепость-церковь, сделал несколько ее зарисовок. Одна картина Сынковичской церкви была им написана в 1867 году, размер ее составлял 29х23,5 см. Картина сейчас, к сожалению, находится не в Беларуси, а в Ульяновским областном художественном музее в России.

Как туда попал исторический и ценный произведение - неизвестно. Возможно кто-то купил картину в Грязнова, либо он ее подарил. Изображение нашей знаменитой церкви 152-летней давности - довольно редкая ценность, которая потеряна. О судьбе этой картины возможно больше знают наши исследователи белорусского искусства.


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