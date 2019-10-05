Богдан Яременко: Мы не наивные дети 6 5.10.2019, 17:20

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Украинский депутат от «Слуги народа» объяснил действия Украины в Минске.

Вопрос будущего мира на Донбассе не может найти ответа без участия главного инициатора развязывания войны – президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, cообщает ТСН.

"Разведение – это не вывод войск. Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит", - отметил он. "Нам пять лет одна сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - добавил нардеп.

Он назвал подписание так называемой формулы Штайнмайера и готовность к разведению войск на отдельных участках маленькими шагами, призванными приблизить главную цель. "И эти маленькие шаги – это для нас показатель: он готов идти дальше? Это маленькие лакмусовые бумажки. За каждым этим шагом мы убеждаемся: мы можем сделать следующий или нет? Вот и все", - пояснил парламентарий. "Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - заверил политик.

Яременко также выразил убеждение, что Путин не стремиться к добру для Украины. "Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что международные санкции ему стоят очень дорого. Он не может развивать свою страну. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса – он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор – давайте используем сейчас, посмотрим", - предложил он.