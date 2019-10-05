Как Беларусь дошла до «последней развилки»
- 5.10.2019, 17:35
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Белорусские власти почти десятилетие упускали возможности провести структурные изменения.
В последнем выпуске программы Экономика на пальцах, выходящей в видеоформате, Сергей Чалый рассказал, как белорусские власти почти десятилетие упускали возможности провести структурные изменения, которые обеспечили бы стране успешное будущее, пишет «Салiдарнасць».
В 2012 году был взят курс на модернизацию, но из-за непродуманных решений она к позитивным результатам не привела.
В 2015-м, в год президентских «выборов», эксперты ждали, что Александр Лукашенко после переизбрания позволит правительству заняться реформами, поскольку стало очевидно, что старая модель завела страну в тупик и затягивать со структурными изменениями опасно.
Но вместо этого вся тяжесть кризиса упала на плечи частного сектора, пока госпредприятия спасали дотациями.
Накануне выборов-2020 вновь появляется надежда, что после правительству позволят заняться реформами. Оно готово действовать, негативные необратимые процессы в экономике уже идут, но политической воли Лукашенко на структурные изменения по-прежнему нет.
В этих условиях Беларусь может превратиться в «большую Молдову», считает Сергей Чалый.
– Мы получаем деградирующую страну под внешней ширмой макроравновесия. Существует риск гниения и гангрены, – заявил экономист.
«Большой Молдовой» он назвал собирательный образ страны, где отмечается падение производства и большая доля выехавшей за границу квалифицированной рабочей силы.
– Оставшиеся неконкурентноспособные работники живут подножным кормом на дачах.
Ну, или как Лукашенко в последнее время во время визитов в отстающие районы радуются кустарным производствам и прочим ремеслам – меду, пушнине и т.д. Еще будут спасать переводы гастарбайтеров из-за рубежа, – обрисовал перспективы Чалый.
По его мнению, страна оказалась перед последней развилкой, хотя, возможно, и она уже пройдена:
– Это словно навигатор в автомобиле, который предупреждал: поверните в 2012-м, 2014-м, 2015-м, 2019-м. А потом что навигатор говорит? В этом направлении попасть в необходимую точку невозможно, вернитесь назад. Но это можно сделать на дороге, а в истории невозможно – время идет только в одну сторону.