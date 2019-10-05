Власти Нидерландов решили прекратить использование названия Голландия 1 5.10.2019, 17:37

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Также планируется отказаться от использования тюльпана в качестве символа государства.

Правительство Нидерландов решило прекратить использование названия Голландия, теперь вместо него будет использоваться только официальное название страны. Об этом сообщает издание Adformatie, пишет "Гордон".

Решение было принято для обновления глобального имиджа страны. Новую стратегию национального ребрендинга подписали лидеры бизнеса, совет по туризму и правительство страны.

Реализация стратегии начнется в конце года.

По данным издания, власти страны хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется – с наркотиков и района красных фонарей Амстердама. Власти также планируют отказаться от использования тюльпана в качестве символа государства.

Ребрендинг станет менее рекламным и более содержательным. Оранжевый остается фирменным цветом государства.

Нидерланды часто называют Голландией, однако Южная и Северная Голландия – только две из 12 провинций нынешних Нидерландов. Они традиционно являются самыми развитыми, потому наиболее известными за пределами страны. Именно поэтому это название вошло в обиход как еще одно название Нидерландов.