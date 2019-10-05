В США болельщик просил денег на пиво и собрал миллион долларов 4 5.10.2019, 17:46

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Американец решил, что все-таки оставит себе из собранной суммы 15 долларов.

США футбольный болельщик собрал миллион долларов для детской больницы. Это получилось почти случайно: на самом деле он просто хотел получить несколько десятков долларов себе на пиво, пишет cайт pivo.by.

24-летний Карсон Кинг 14 сентября пришел на матч студенческой лиги NCAA между командами «Айова Хоукайс» и «Айова Стейт Сайклонс» с плакатом, на котором было написано: «[Мои] запасы [пива марки] Busch Light нуждаются в пополнении». Там же Кинг указал свой аккаунт в платежной системе Venmo.

Игру показывал крупнейший американский спортивный канал ESPN. Перед матчем на канале транслировали шоу College GameDay, в ходе которого ведущие делали включения со стадиона. В одно из них попал Кинг со своим плакатом — его довольно долго показывали на всю страну в толпе других болельщиков.

Кинг не знал, что его показали по национальному телевидению, и удивился, когда уже через полчаса сумма пожертвований превысила 400 долларов. По его словам, когда «сотни начали превращаться в тысячи», он понял, что может сделать «что-нибудь более особенное, чем покупка пива». Он посоветовался со своей семьей и принял решение передать деньги местной больнице, над которой шефствует Университет штата Айова.

Через несколько дней об акции узнали в платежной системе Venmo и в пивной компании, производящей Busch Light. Обе организации пообещали, что со своей стороны каждая из них перечислит больнице такую же сумму, которую соберет Кинг.

22 сентября Кинг сообщил, что общая собранная сумма превысила миллион долларов и отметил, что продолжит собирать деньги до конца месяца. После этого он лично придет в больницу, чтобы вручить чек и пообщаться с детьми. Болельщик решил, что все-таки оставит себе из собранной суммы 15 долларов — чтобы на них купить упаковку пива.