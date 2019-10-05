Преподаватель медуниверситета: Нашим пенсионерам и студентам продают «толченый мел» по 300$ 7 5.10.2019, 17:57

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Людей просто обманывают.

В редакцию «Витебского курьера» пришло письмо от ассистента кафедры Витебского медицинского университета, в котором затрагивается тема о работе компании, занимающейся так называемым сетевым маркетингом.

В своем обращении преподаватель медуниверситета просит обратить внимание на проблему «чудесных» биологически активных добавок к пище, аналогов которых еще не знала «ни традиционная западная, ни нетрадиционная восточная медицина»:

«Сегодня я столкнулся с представителями китайской фирмы, офис которой находится по адресу улица Гоголя 14, 502. Компания позиционирует себя как производитель БАДов и приборов, действие которых основано на «традиционной китайской медицине». Естественно, ни БАДы, ни приборы не имеют доказанной эффективности, а цены сильно завышены, поэтому естественный спрос на их продукцию отсутствует. По факту, это пирамида сетевого маркетинга, суть которой заключается в привлечении новых членов и вытягивания из них денег с помощью психологической обработки.

В России нередки случаи, когда руководство поощряет среди «сотрудников» займы, получение кредитов, залог имущества.

Данная деятельность, на мой взгляд, имеет крайне негативные общественные последствия, так как во-первых, является мошенничеством, а во-вторых, вредит здоровью пациентов, которых вводят в заблуждение, то есть является еще и шарлатанством.

Как уверяют «разносчики счастья», неизлечимых болезней нет, при условии, что потребитель послушно проглатывает БАДы, производства этой китайской компании. То есть вы покупаете «универсальные лекарства» и все болезни уходят в небытие: инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, инсульт, стенокардия, заболевания печени, почек, легких, онкологические заболевания, аллергия, эпилепсия, бесплодие, гастрит, панкреатит, холецистит, энтерит и многое другое.

А на тот факт, что на ряд препаратов компании нет сертификатов качества, не стоит обращать внимание. Как именно принимать чудо-средство подробно расскажут продавцы-дистрибуторы.

Но и это еще не все. Оказывается, главная цель компании — «показать путь любому человеку к благосостоянию, независимости и здоровью».

Правда, для этого счастливому соискателю предстоит заняться многоуровневым маркетингом, куда нужно будет вкладывать собственные деньги. Получается, что компания зарабатывает на том, что продает свой товар своим же новоиспеченным сотрудникам или «партнерам» как они их называют, которые должны найти любой ценой нового дистрибьютора и вынудить его на разовую закупку.

Хороший ли это бизнес – продавать нищим пенсионерам и студентам «толченый мел» по 300$ — решать вам. В финансовом смысле – шанс заработать на сетевых продажах примерно равен шансу стать богатым при игре в рулетку.

Будьте осознаны в своем выборе и готовы нести ответственность за свои решения», — говорится в письме.