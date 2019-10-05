Помашите ему рукой 6 5.10.2019, 18:11

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Новые депутаты в Питере сняли со стены портрет Путина.

Символ наступающего времени. Новые депутаты в Питере сняли со стены портрет Путина. Тихо. Буднично. Ни к чему. Не нужен больше. Не актуален, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

В самом деле, страна живет своей жизнью, у нее свои проблемы. А Путин словно существует в каком-то ином измерении. Вот только что он вдохновился идеей создания очередной «госкорпорации» — на сей раз медицинской. К чему она? Как поможет новая толпа чиновников с миллиардными зарплатами и бонусами решить проблемы, которые приводят к массовым увольнениям врачей, забастовкам медсестер? Как медицинская «госкорпорация» сможет остановить преврашение бесплатной медицины в платную?

Ухудшение качества обслуживания людей под предлогом «оптимизации», т.е. желания начальства перебросить деньги на строительство, где их легче украсть?

При этом нужно полагать, что особая, отличная от народного здравоохранения, система медицинского обеспечения высших чиновников, берущая начало от товарища Сталина, в госкорпорациях не нуждается. И там смс-ками деньги на лечение высшим чиновникам и менеджерам госкомпаний не собирают.

Прямо одна страна – два мира. Раскол в государстве. Трещина между начальством и остальными, которая стала уже пропастью.

Главный отходит от этой пропасти в сторону своих, все дальше и дальше.

Помашите ему рукой.