В Москве запретили премьерный показ фильма о Brutto 1 5.10.2019, 18:43

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Премьера фильма в российской столице под вопросом.

В Москве отменили премьерный показ документального фильма о проекте Сергея Михалка «Brutto Nostra». Он должен был состояться 8 октября в московском мультикультурном пространстве Punk Fiction. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook, пишет tut.by.

— Мы открыты к предложениям от российских СМИ и площадок, которые готовы показать наш высокохудожественный фильм «Brutto Nostra» на бесплатной основе, — прокомментировал продюсер Brutto Антон Азизбекян.

Планировалось, что презентация фильма на больших экранах пройдет 7 и 8 октября в Минске, Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Полтаве, Николаеве, Черновцах, Екатеринбурге и Москве. Теперь московская премьера под вопросом.

На цифровых площадках фильм будет доступен для просмотра в 21.00 8 октября.