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Мечислав Гриб о Зеленском и Лукашенко: Дружбы там не будет

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  • 5.10.2019, 18:20
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Мечислав Гриб о Зеленском и Лукашенко: Дружбы там не будет

Доверия между президентом Украины и белорусским диктатором нет.

Об этом председатель Верховного Совета 12-го созыва Мечислав Гриб рассказал «БелГазете»:

- Каждый из руководителей может убеждать другого в своей приязни, дружбе, исторических связях, но при этом будет действовать себе на уме и просчитывать, какие дивиденды получит из двусторонних отношений. Отношения будут развиваться только в прагматическом русле, потому что большого доверия между нынешними руководителями нет.

Личные отношения тоже вряд ли дорастут до дружбы. Они могут быть спокойными, нормальными, но дружескими не станут: люди разного возраста, воспитания, разных взглядов. Дружбы там не будет, уверен в этом.


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