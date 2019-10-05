Украина планирует ввести 800 полицейских на оккупированную территорию Донбасса 4 5.10.2019, 18:49

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Это часть стратегии по деоккупации.

Полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной части Донбасса, пишет «Новое время».

Как отмечается на сайте полиции Донецкой области, об этом шла речь во время всеукраинского научно-практического круглого стола по вопросам деоккупации Донбасса, который состоялся в Мариуполе.

В частности, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защите прав граждан.

В связи с этим отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

В полиции добавили, что во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию ситуации в Донбассе.