Ирландский «бэк-стоп»
- 5.10.2019, 19:25
Что стало камнем преткновения на пути выхода Британии из ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство подготовило для Европейского союза ряд новых и конструктивных предложений, направленных на вывод из тупика в деле выхода Соединенного Королевства из ЕС. Одним из главных моментов этих предложений является новый подход к решению главного камня преткновения на пути утверждения плана выхода из Евросоюза, а именно так называемого ирландского «бэк-стопа», пишет«Крым.Реалии».
Премьер Джонсон отметил: согласно новому пакету предложений, на границе между Ирландией и Северной Ирландией предусматриваются таможенные проверки, впрочем, по словам британского руководителя, эти проверки будут минимальными и не будут предусматривать построения новой инфраструктуры. В то же время представители ирландского руководства уже отвергли этот план, даже не ознакомившись с деталями. Что же вообще представляет собой «бэк-стоп»?
Голосование на референдуме о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза подняло целый ряд вопросов, среди которых довольно заметное место занимал будущий статус границы между Ирландской Республикой, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Поэтому в центре всей проблемы стоит вопрос возврата к так называемой «жесткой» границе после того, как Соединенное Королевство, а с ним и Северная Ирландия, выйдет из состава Евросоюза. Именно в таких условиях еще в варианте соглашения с Евросоюзом, разработанного предыдущим британским премьером Терезой Мэй, был предусмотрен ряд переговоров, которые должны обеспечить то, что после «развода» Лондона с Брюсселем между обеими частями Ирландии не будет установлена граница с забором, пограничными столбами и таможенным досмотром с обеих сторон. Если бы эти переговоры не дали результата, на поверхность тогда выходил бы этот «бэк-стоп».
Но, в конце концов, все пошло не так, как предполагалось, и премьер Тереза Мэй не смогла провести свой план «Брекзита» через британский парламент. И именно поэтому новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пытается прорвать патовую ситуацию вокруг ирландского «бэк-стопа». Теперь в соглашении о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза ситуация стала такой, что страна продолжит оставаться в таможенном союзе с ЕС, тогда как Северная Ирландия и в дальнейшем будет подчиняться правилам и регуляции Евросоюза, чтобы не устанавливать «жесткой» границы с Ирландской республикой.
Противоречивость «бэк-стопа» состоит в том, что, по мнению представителей Партии демократических юнионистов Северной Ирландии и некоторых депутатов парламента от Консервативной партии у власти, существует опасение, что «бэк-стоп» ослабит конституционную силу союза Северной Ирландии с Великобританией, поскольку Северная Ирландия будет иметь статус, отличный от остального Соединенного Королевства, так как будет подчиняться совсем другим правилам и законам. С другой стороны, оппоненты подобной ситуации обеспокоены тем, что Великобритания может оказаться в патовой ситуации, перефразируя известную песню Eagles «Hotel California», когда Лондон может в любое время выписаться из этого «отеля» под названием «Евросоюз», однако никогда, собственно, не сможет из него уехать. В дополнение ряд британских политиков высокого уровня отвергли идею того, что проблема с соглашением о выходе Соединенного Королевства с ЕС упирается только в «бэк-стоп». Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли вообще высказался в пользу устранения «бэк-стопа» по соглашению о выходе из Евросоюза.
Перевод твита: «Мы абсолютно настроены на поддержание мира и процветания, которые мы видели в Северной Ирландии»:
"We are absolutely committed to maintaining the peace and prosperity that we've seen in Northern Ireland"— BBC Politics (@BBCPolitics) October 2, 2019
Tory chairman James Cleverly on the government's final Brexit plan, including proposals to replace the backstophttps://t.co/Jhe7wsW1RJ pic.twitter.com/hTHLOWw56E
Новые предложения премьер-министра Бориса Джонсона по «бэк-стопу» получили также поддержку лидера демократических юнионистов Северной Ирландии Арлин Фостер, которая отметила, что премьер Джонсон поддержал отказ от «бэк-стопа» и продемонстрировал настроенность на то, чтобы выработать соглашение, которое работало бы для всего Соединенного Королевства, а не ставило Северную Ирландию в какие-то отдельные условия.
В то же время британское общество продолжает оставаться глубоко разделенным в вопросе необходимости или нецелесообразности «бэк-стопа» в соглашении о выходе страны из Европейского союза. Определенная часть общественности считает, что не существует никаких «здоровых» альтернатив для «бэк-стопа». Здесь или все возвращается к «жесткой» границе между обеими Ирландиями, или мирные соглашения по урегулированию в Северной Ирландии, так называемые «Соглашения страстной пятницы», получат шанс на воплощение в жизнь после десятилетий насилия.
Перевод твита: «Альтернативы «бэк-стопу» ‒ это нонсенс. Здесь или устанавливается «жесткая» граница, или выполняются «Соглашения большой пятницы», положившие конец десятилетиям убийственного насилия. А так одно из важнейших достижений Британии в направлении мира будет выброшено на свалку»:
Backstop alternatives are nonsense. Either you have a hard border in #NorthernIreland, or you keep the Good Friday Agreement, which ended decades of murderous violence. One of Britain’s most important achievements for peace now being thrown to the dogs. Brilliant from @jnpowell1 https://t.co/MKieeG1Wa4— Claire Hajaj (@clairehajaj) October 2, 2019
Между тем обозреватели отмечают, что то, что предлагает премьер-министр Борис Джонсон взамен «бэк-стопа» в соглашении о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, не будет так просто принято Брюсселем. Выдвигаются предположения, что последний оборот саги о «Брекзите» в целом, и о «бэк-стопе» в частности, может привести к дальнейшему не менее чем шестимесячному продлению крайнего срока выхода страны из ЕС, а это уже может выглядеть довольно трагикомически.
Перевод твита: «Борис Джонсон предложит альтернативу «бэк-стопу» «Брекзита», а это может привести к еще 6 месяцам продления крайнего срока выхода из ЕС»:
Boris Johnson to offer Brexit backstop alternative but six-month extension looming.#StopBrexit https://t.co/T2EprUGfgp— BremainInSpain #FBPE (@BremainInSpain) October 2, 2019
Оппозиция в лице лидера Лейбористской партии Джереми Корбина без особого энтузиазма восприняла новый поворот истории с «бэк-стопом». Корбин откровенно заявил, что план Джонсона по «бэк-стопу» даже хуже того, что предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй. В дополнение лидер британских лейбористов отметил, что план премьера Джонсона ставит под угрозу выполнение мирных соглашений в Северной Ирландии.
Перевод твита: «Джереми Корбин говорит, что пограничный план Бориса Джонсона хуже соглашения Терезы Мэй, и этот план может привести к дерегуляции и ухудшению стандартов»:
Jeremy Corbyn says Boris Johnson's border plan is "worse than Theresa May's deal" and will lead to "deregulation" and "undercutting" of standards: https://t.co/8r0tCy5QFX— PoliticsHome (@politicshome) October 2, 2019
Таким образом вопрос «бэк-стопа» продолжает оставаться одним из самых сложных и запутанных моментов, связанных с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза. И следующие шаги британского руководства должны предоставить указатель относительно того, будут ли иметь последние предложения британского премьера Джонсона в направлении решения этой проблемы какое-либо влияние на продвижение Британии к окончательному «разводу» с Европейским союзом.