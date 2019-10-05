Ирландский «бэк-стоп» 5.10.2019, 19:25

Что стало камнем преткновения на пути выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство подготовило для Европейского союза ряд новых и конструктивных предложений, направленных на вывод из тупика в деле выхода Соединенного Королевства из ЕС. Одним из главных моментов этих предложений является новый подход к решению главного камня преткновения на пути утверждения плана выхода из Евросоюза, а именно так называемого ирландского «бэк-стопа», пишет«Крым.Реалии».

Премьер Джонсон отметил: согласно новому пакету предложений, на границе между Ирландией и Северной Ирландией предусматриваются таможенные проверки, впрочем, по словам британского руководителя, эти проверки будут минимальными и не будут предусматривать построения новой инфраструктуры. В то же время представители ирландского руководства уже отвергли этот план, даже не ознакомившись с деталями. Что же вообще представляет собой «бэк-стоп»?

Голосование на референдуме о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза подняло целый ряд вопросов, среди которых довольно заметное место занимал будущий статус границы между Ирландской Республикой, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Поэтому в центре всей проблемы стоит вопрос возврата к так называемой «жесткой» границе после того, как Соединенное Королевство, а с ним и Северная Ирландия, выйдет из состава Евросоюза. Именно в таких условиях еще в варианте соглашения с Евросоюзом, разработанного предыдущим британским премьером Терезой Мэй, был предусмотрен ряд переговоров, которые должны обеспечить то, что после «развода» Лондона с Брюсселем между обеими частями Ирландии не будет установлена граница с забором, пограничными столбами и таможенным досмотром с обеих сторон. Если бы эти переговоры не дали результата, на поверхность тогда выходил бы этот «бэк-стоп».

Но, в конце концов, все пошло не так, как предполагалось, и премьер Тереза Мэй не смогла провести свой план «Брекзита» через британский парламент. И именно поэтому новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пытается прорвать патовую ситуацию вокруг ирландского «бэк-стопа». Теперь в соглашении о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза ситуация стала такой, что страна продолжит оставаться в таможенном союзе с ЕС, тогда как Северная Ирландия и в дальнейшем будет подчиняться правилам и регуляции Евросоюза, чтобы не устанавливать «жесткой» границы с Ирландской республикой.

Противоречивость «бэк-стопа» состоит в том, что, по мнению представителей Партии демократических юнионистов Северной Ирландии и некоторых депутатов парламента от Консервативной партии у власти, существует опасение, что «бэк-стоп» ослабит конституционную силу союза Северной Ирландии с Великобританией, поскольку Северная Ирландия будет иметь статус, отличный от остального Соединенного Королевства, так как будет подчиняться совсем другим правилам и законам. С другой стороны, оппоненты подобной ситуации обеспокоены тем, что Великобритания может оказаться в патовой ситуации, перефразируя известную песню Eagles «Hotel California», когда Лондон может в любое время выписаться из этого «отеля» под названием «Евросоюз», однако никогда, собственно, не сможет из него уехать. В дополнение ряд британских политиков высокого уровня отвергли идею того, что проблема с соглашением о выходе Соединенного Королевства с ЕС упирается только в «бэк-стоп». Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли вообще высказался в пользу устранения «бэк-стопа» по соглашению о выходе из Евросоюза.

Перевод твита: «Мы абсолютно настроены на поддержание мира и процветания, которые мы видели в Северной Ирландии»:

"We are absolutely committed to maintaining the peace and prosperity that we've seen in Northern Ireland"



Tory chairman James Cleverly on the government's final Brexit plan, including proposals to replace the backstophttps://t.co/Jhe7wsW1RJ pic.twitter.com/hTHLOWw56E — BBC Politics (@BBCPolitics) October 2, 2019

Новые предложения премьер-министра Бориса Джонсона по «бэк-стопу» получили также поддержку лидера демократических юнионистов Северной Ирландии Арлин Фостер, которая отметила, что премьер Джонсон поддержал отказ от «бэк-стопа» и продемонстрировал настроенность на то, чтобы выработать соглашение, которое работало бы для всего Соединенного Королевства, а не ставило Северную Ирландию в какие-то отдельные условия.

В то же время британское общество продолжает оставаться глубоко разделенным в вопросе необходимости или нецелесообразности «бэк-стопа» в соглашении о выходе страны из Европейского союза. Определенная часть общественности считает, что не существует никаких «здоровых» альтернатив для «бэк-стопа». Здесь или все возвращается к «жесткой» границе между обеими Ирландиями, или мирные соглашения по урегулированию в Северной Ирландии, так называемые «Соглашения страстной пятницы», получат шанс на воплощение в жизнь после десятилетий насилия.

Перевод твита: «Альтернативы «бэк-стопу» ‒ это нонсенс. Здесь или устанавливается «жесткая» граница, или выполняются «Соглашения большой пятницы», положившие конец десятилетиям убийственного насилия. А так одно из важнейших достижений Британии в направлении мира будет выброшено на свалку»:

Backstop alternatives are nonsense. Either you have a hard border in #NorthernIreland, or you keep the Good Friday Agreement, which ended decades of murderous violence. One of Britain’s most important achievements for peace now being thrown to the dogs. Brilliant from @jnpowell1 https://t.co/MKieeG1Wa4 — Claire Hajaj (@clairehajaj) October 2, 2019

Между тем обозреватели отмечают, что то, что предлагает премьер-министр Борис Джонсон взамен «бэк-стопа» в соглашении о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, не будет так просто принято Брюсселем. Выдвигаются предположения, что последний оборот саги о «Брекзите» в целом, и о «бэк-стопе» в частности, может привести к дальнейшему не менее чем шестимесячному продлению крайнего срока выхода страны из ЕС, а это уже может выглядеть довольно трагикомически.

Перевод твита: «Борис Джонсон предложит альтернативу «бэк-стопу» «Брекзита», а это может привести к еще 6 месяцам продления крайнего срока выхода из ЕС»:

Boris Johnson to offer Brexit backstop alternative but six-month extension looming.#StopBrexit https://t.co/T2EprUGfgp — BremainInSpain #FBPE (@BremainInSpain) October 2, 2019

Оппозиция в лице лидера Лейбористской партии Джереми Корбина без особого энтузиазма восприняла новый поворот истории с «бэк-стопом». Корбин откровенно заявил, что план Джонсона по «бэк-стопу» даже хуже того, что предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй. В дополнение лидер британских лейбористов отметил, что план премьера Джонсона ставит под угрозу выполнение мирных соглашений в Северной Ирландии.

Перевод твита: «Джереми Корбин говорит, что пограничный план Бориса Джонсона хуже соглашения Терезы Мэй, и этот план может привести к дерегуляции и ухудшению стандартов»:

Jeremy Corbyn says Boris Johnson's border plan is "worse than Theresa May's deal" and will lead to "deregulation" and "undercutting" of standards: https://t.co/8r0tCy5QFX — PoliticsHome (@politicshome) October 2, 2019

Таким образом вопрос «бэк-стопа» продолжает оставаться одним из самых сложных и запутанных моментов, связанных с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза. И следующие шаги британского руководства должны предоставить указатель относительно того, будут ли иметь последние предложения британского премьера Джонсона в направлении решения этой проблемы какое-либо влияние на продвижение Британии к окончательному «разводу» с Европейским союзом.