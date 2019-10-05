В Гродно вернулся Кастусь Калиновский 3 5.10.2019, 20:11

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Портрет лидера восстания появился в Центре городской жизни.

На здании в Гродно, где размещается Центр городской жизни, 5 октября появилась панно в честь Кастуся Калиновского и повстанцев 1863-1864 годов, сообщает «Радыё Свабода».

Его нарисовали Сергей Гриневич, Виктор Ярошевич, Ирина Варкулевич и Андрей Родионов.

Кстати, на улице Советской есть два адреса, важные для белорусской истории Гродно. В здании № 7 была конспиративная квартира, где останавливался Кастусь Калиновский, готовя восстание.