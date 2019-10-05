В Гродно вернулся Кастусь Калиновский

В Гродно вернулся Кастусь Калиновский3
- 5.10.2019, 20:11
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Портрет лидера восстания появился в Центре городской жизни.
На здании в Гродно, где размещается Центр городской жизни, 5 октября появилась панно в честь Кастуся Калиновского и повстанцев 1863-1864 годов, сообщает «Радыё Свабода».
Его нарисовали Сергей Гриневич, Виктор Ярошевич, Ирина Варкулевич и Андрей Родионов.
Кстати, на улице Советской есть два адреса, важные для белорусской истории Гродно. В здании № 7 была конспиративная квартира, где останавливался Кастусь Калиновский, готовя восстание.