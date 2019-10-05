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Не только Грета Тунберг: пять молодых активистов, изменивших мир

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  • 5.10.2019, 20:25
Не только Грета Тунберг: пять молодых активистов, изменивших мир

Юный возраст — не помеха.

В интернете не утихают споры вокруг фигуры шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, которая в сентябре 2019-го выступила в Нью-Йорке на саммите по климату с пламенной речью и назвала мировых лидеров «предателями, укравшими ее мечты и детство». Одни считают Грету героиней, вернувшей вопрос изменения климата в политическую повестку, другие сомневаются в том, что 16-летняя девушка может помочь в преодолении глобального климатического кризиса. «Вокруг света» вспоминает еще пятерых активистов, которые привлекли внимание к серьезным общественно-политическим проблемам в юном возрасте.

Руби Бриджес

В 1960 году шестилетняя афроамериканская девочка Руби Бриджес стала первым темнокожим ребенком, допущенным к обучению в исключительно «белой» школе Уильяма Франца в Новом Орлеане. Когда весной 1960-го родители Руби записали ее в добровольные участники программы интеграции в школьную систему города (семья переехала в южный штат Луизиану двумя годами ранее, когда девочке было четыре года) и Руби прошла необходимые для зачисления в школу тесты, отец поначалу запаниковал и едва ли не отозвал заявку. Но мать Руби настояла на том, чтобы дочь пошла учиться именно в школу для белых, так как считала, что это станет «шагом вперед для всех афроамериканских детей».

Норман Рокуэлл пишет картину «Проблема, с которой все мы живем». 1963 год
Фото: Getty Images

Действительно, эпизод стал одним из ключевых этапов краха сегрегационной системы в США. Кстати, Руби ходила в школу в сопровождении федеральных маршалов США — и как раз этот момент позднее выбрал для сюжета своей картины «Проблема, с которой все мы живем» американский художник Норман Рокуэлл.

«Неизвестный бунтарь»

«Неизвестный бунтарь», а в англоязычной традиции просто Tank Man — это условное имя, под которым вошел в историю молодой человек, оказавшийся на площади Тяньаньмэнь в Пекине в июне 1989 года. В течение получаса он стоял напротив колонны танков, покидавшей площадь после подавления волнений военными утром 5 июня.

Фото: Getty Images

Участники тех событий подчеркивают, что «бунтарь» был не единственным человеком, выступившим против танков во время протестов, но именно этот инцидент попал на многочисленные фото и в видеохронику и поэтому вошел в историю как символ сопротивления. Любопытно, что личность «бунтаря» установить не удалось, хотя есть теория, согласно которой им был 19-летний студент одного из пекинских университетов. «Неизвестный бунтарь» был признан одним из 100 самых влиятельных людей XX века по версии журнала Time 1998 года, а знаменитое фото, облетевшее весь мир, в самом Китае до сих пор подвергается жесткой государственной цензуре.

Малала Юсуфзай

Фото: Getty Images

Пакистанская активистка и правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, стала самым юным лауреатом Нобелевской премии мира в 2014 году: Малале было 17 лет. Впрочем, активизмом она начала заниматься задолго до этого. В 2009-м, когда ей было 11, девочка завела на сайте Би-би-си блог, в котором рассказывала о жизни в Пакистане при режиме талибов и об их попытке взять под контроль родную для Малалы долину Сват. Юсуфзай также настаивала на необходимости развития программ образования для девочек в регионе.

В 2012 году она возвращалась домой из школы, когда автобус с детьми остановили люди в масках с оружием. Один из боевиков зашел в автобус и выстрелил в девочку. Малалу в критическом состоянии доставили в военный госпиталь города Пешавар, она находилась в коме, и шансы на ее выздоровление были невелики. Тем не менее, когда состояние девочки стало стабильным, правительство страны организовало для нее авиаперелет и реабилитацию в Великобритании. В день своего 16-летия, 12 июля 2013 года, Малала выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по вопросам образования для женщин. С тех пор Юсуфзай продолжает проявлять активность. Сейчас она учится в британском Оксфорде.

Айрис Фен Джиллингем

Фото: Getty Images

Американской активистке Айрис Фен Джиллингем было всего шесть, когда наводнение буквально смыло с лица земли ферму ее родителей в штате Нью-Йорк. В тот момент девочка прониклась идеей изменить мир и решила бороться с глобальным потеплением и климатическим кризисом и рассказывать об этом как можно большему числу людей. Сейчас Айрис 18 лет, она продолжает заниматься экоактивизмом и привлекать к обсуждению этой повестки молодежь. В прошлом году она стала одной из героинь документального фильма National Geographic «Париж Питтсбургу», посвященного глобальному изменению климата.

Кенидра Вудс

Фото: Getty Images

Каждый раз после очередного инцидента со стрельбой в школах в американском обществе активизируются обсуждения необходимости принятия закона об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Восемнадцатилетняя активистка Кенидра Вудс из города Сент-Луис в штате Миссури основала собственную некоммерческую организацию Hope for Humanity Project после стрельбы в средней школе Марджори-Стоунман-Дуглас в городе Паркленд во Флориде, когда погибло 17 человек. Вудс считает крайне важным говорить об этой проблеме и обсуждать ее в среде молодежи и подростков, наименее психологически защищенных членов общества. Также Кенидра выступает против полицейского насилия в отношении афроамериканцев.


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