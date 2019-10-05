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Кому из соседей Беларуси не нужны визы в США

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  • 5.10.2019, 20:45
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Кому из соседей Беларуси не нужны визы в США

Для белорусов американская виза стоит $160.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что подписал некоторые предварительные документы по отмене визового режима с Польшей. Если все пройдет гладко, то поляки смогут находиться в США без визы до 90 дней, пишет onliner.by.

— Я скоро буду подписывать и уже подписал некоторые предварительные документы, мы предоставим Польше полную отмену виз, — заявил Дональд Трамп.

Уже позже стало известно, что сегодня Госдепартамент выдвинул кандидатуру Польши на участие в программе безвизового въезда. Дальше уже дело за Министерством внутренней безопасности.

— Если Польша будет внесена в список стран программы, <...> ее гражданам будет разрешен безвизовый въезд в США с целью туризма или (в рамках. — Прим.) бизнеса.

В программу безвизового въезда в США входят 38 стран. Среди них две наши соседки — это Латвия и Литва. На очереди по включению в эту программу стоят Бразилия, Болгария, Кипр, Израиль, Польша, Румыния, Турция и Уругвай.

Для белорусов виза в США стоит $160.


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