В России выдвинули условия для проведения саммита в Нормандском формате 8 5.10.2019, 20:56

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Представитель России при ОБСЕ назвал требования Кремля.

Перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, пишет «Новое время».

Такую позицию Кремля высказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет пресс-служба российского МИД.

Он также заявил о «некоторых сдвигах» в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Лукашевич подчеркнул, что теперь «мяч» на стороне Киева, поскольку Украина «должна осуществить имплементацию» формулы Штайнмайера в законодательство.

«Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы - ред.) текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе», - утверждает он.

Дипломат сказал, что перспектива проведения саммита Нормандской четверки «станет ясна после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил и средств в Петровском и Золотом».

«Выполнение этих поручений (разведение и подписания формулы Штайнмайера - ред.) как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки». В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована», - сказал Лукашевич.

Российский дипломат подчеркнул, что, по его мнению, «в нынешних условиях не может быть никакого плана Б».