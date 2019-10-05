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В Польше простились с героем «Солидарности» Корнелем Моравецким

  • 5.10.2019, 21:12
В Польше простились с героем «Солидарности» Корнелем Моравецким
КОРНЕЛЬ МОРАВЕЦКИЙ
ФОТО: JACEK HEROK / NEWSPIX.PL

Деятеля антикоммунистической оппозиции похоронили с государственными почестями.

На Повонзковском кладбище в Варшаве похоронен Корнель Моравецкий – выдающийся деятель антикоммунистической оппозиции 70-х и 80—х годов, лидер подпольной «Боевой Солидарности», старейшина польского Сейма нынешнего созыва, cообщает «Польское радио».

Похороны Корнеля МоравецкогоFoto: PAP/Rafał Guz

Скончавшегося в возрасте 78 лет Корнеля Моравецкого в последний путь провожали представители государственных властей с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким - сыном покойного, а также представители парламента, церковные иерархи, дипломаты, бывшие деятели антикоммунистической оппозиции.

Церемония похорон носила государственный статус. Корнель Моравецкий похоронен рядом со своим защитником времен Польской Народной Республики, бывшим премьер-министром Яном Ольшевским.


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