В Швейцарии нашли аналог Стоунхенджа 2 5.10.2019, 21:36

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Иллюстрационное фото

Находка является менгиром — типом священного камня, воздвигнутого доисторическими людьми.

Камень был обнаружен лежащим на боку во время раскопок поселения бронзового века в швейцарской деревне Брайтнахер, к югу от столицы Берна, пишет «Вокруг света».

Трехтонный овальный песчаник достигает двух метров в высоту и 1,3 метра в ширину и сужается на одном конце, образуя закругленный наконечник. Археологи утверждают, что памятнику от 4000 до 5000 лет, а отметки вокруг него указывают на то, что он мог быть частью ряда стоящих камней, таких как Стоунхендж. Ученые полагают, что во времена неолита эти камни располагались на берегу озера или на мелководье. Менгир из деревни Брайтнахер является одним из 15 найденных в стране на сегодняшний день.

В целом подобные памятники распространены по всей Европе, Азии и Африке, но большинство находятся в Западной Европе. Размеры менгиров могут значительно различаться, но они, как правило, неровные и квадратные, часто сужающиеся к вершине. Они часто использовались как места древних религиозных церемоний, а иногда устанавливались рядом со священными зданиями.