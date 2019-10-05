В России построили первый в мире «виртуальный газопровод» 2 5.10.2019, 21:56

Иллюстрационное фото

«Газпром» даже заплатил за него более $23 миллионов.

«Новая газета» опубликовала материал о несуществующем газопроводе в Костромской области, на строительство которого компания «Газпром инвест» потратила свыше 1,5 миллиарда рублей (более $23 миллионов).

Газопровод-отвод длиной 182 километра должен был пройти от города Галич через Парфеньево, Нею и Мантурово до Шарьи. Цель — обеспечить газом 80 тысяч человек. Изначально газ в Парфеньево должен был появиться в 2012 году, в Нее — в 2013-м, в Мантурово и Шарье — в 2014-м. Сейчас в этих населенных пунктах газа нет.

История газопровода:

В 2006 году «Газпром» запросил разрешение на производство проектно-изыскательских работ, в 2011 году компания «Газпром инвест Запад» (ныне «Газпром инвест») заключила договор генподряда на 2,7 миллиарда рублей с петербургской компанией «Омега».

Согласно документам, весь проект был разделен на четыре участка, и только на самом удаленном участке — от Мантурово до Шарьи — работы не начинались и не оплачивались. На первых трех участках, судя по актам приемки работ и деньгам, поступившим на счета «Омеги», работы выполнены на 83 процента.

Проверка на месте:

Корреспондент «Новой газеты» отправился по маршруту, где должен пройти газопровод. Выяснилось, что на участке Галич-Парфеньево действительно есть признаки работ, но там нет необходимой для функционирования системы инфраструктура: на месте контрольно-измерительных пунктов — ямы с водой, пункты либо не установили, либо разграблены.

Нет также признаков электрохимической защиты, которая должна быть по договору — это система, при которой на трубу подается слабый электрический ток, что мешает процессам окисления. Отсутствует в Парфеньево и газораспределительная станция — на ее месте зарастающая площадка.

На пути между Парфеньево и Неей труба теряется. В Нее «Газпром инвест» оплатил строительство ремонтно-эксплуатационной базы: производственные мастерские, гараж, КПП со шлагбаумом и собственной дизель-генераторной станцией. Ее на месте нет.

В районе населенного пункта Мантурово тоже оплатили строительство газораспределительной станции, которой в том районе нет, как и самой трубы.

Что еще известно:

По оценке издания, стоимость выполненных «Омегой» работ может не превышать половины от уплаченных 1,6 миллиарда рублей. Однако даже сделанное на участке Галич-Парфеньево, по мнению экспертов, невозможно задействовать для транспортировки газа.