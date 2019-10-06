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Протесты в Ираке: ситуация обостряется

  • 6.10.2019, 8:05
Протесты в Ираке: ситуация обостряется
Фото: Reuters

Беспорядки вспыхнули на юге страны, где преобладает шиитское население.

Количество погибших во время протестов в Ираке достигло 100 человек.

Еще около 4000 человек получили травмы во время протестов, сообщает Радіо Свобода.

Беспорядки вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространилось на другие провинции, в том числе столицу – Багдад. Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Премьер-министр страны Адель Абдул Махди 4 октября призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из самых влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих.


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