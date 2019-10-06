Юрист: Пенсионный возраст в Беларуси могут повысить до 67 лет 31 6.10.2019, 8:16

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И сделать одинаковым для мужчин и женщин.

С 2017 года в Беларуси постоянно повышается пенсионный возраст. На сегодня он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 для женщин, а через три года достигнет 63 и 58 лет соответственно.

Однако, как посчитали экономисты, для того, чтобы работающие сейчас 30-летние белорусы получали пенсии, необходима либо кардинальная реформа пенсионной системы, либо дальнейшее повышение пенсионного возраста — как для мужчин, так и для женщин.

Какой путь изберут власти? На вопросы Charter97.org отвечает экс-судья Конституционного суда Беларуси, доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов:

- Мне представляется, что власти изберут достаточно простой и удобный для них путь: дальнейшее повышение пенсионного возраста.

Я лично считаю, что это — слишком примитивный путь, который не отражает интересы в первую очередь самих пенсионеров. Конечно, пенсионный возраст в странах ЕС сейчас находится на уровне 65 лет для мужчин и женщин.

Но при этом следует учитывать такие факторы, как, во-первых, уровень доходов работаю-щих и пенсионеров в Европе и Беларуси и, во-вторых, продолжительность жизни в этих странах после выхода на пенсию.

По второму критерию следует сказать, что белорусы почему-то «не желают долго жить», выйдя на пенсию. Особенно это касается мужчин. По мнению исследователей-геронтологов, в среднем мужчина в Беларуси после выхода на пенсию проживает еще семь лет.

Получается, что у нас мужчины уходят в мир иной после достижения 70 лет — это совсем мало по сравнению с другими европейскими странами. В Испании, Швейцарии, Швеции, Бельгии мужчины живут в среднем до 85-90 лет — и это считается нормой.

У нас же пенсионеры в силу нашего уровня жизни, привычек, болезней долго не живут. По-этому повышать беспредельно пенсионный возраст — это кощунство. Потому что тогда люди фактически лишаются права на жизнь после выхода на пенсию. То есть после выхо-да на пенсию получается, что в Беларуси жизни больше нет — жизнь окончена.

И государство вместо повышения пенсионного возраста должно прилагать усилия прежде всего для улучшения жизни людей, чтобы они жили не меньше, чем в странах ЕС. Во-вторых, нужно повышать уровень зарплат и пенсий, чтобы они у нас были на уровне евро-пейских стран, то есть в 2-3 раза выше.

Хочу также обратить внимание на большую диспропорцию в размерах пенсий у различных категорий граждан Беларуси. Если основная часть населения получает пенсии и пособия из так называемого «общака» (пенсионного фонда, где всегда не хватает средств в силу того, что основные предприятия стали нерентабельными и не платят туда взносы), другая часть населения — госслужащие, «депутаты», военные, милиция, силовики — получают пенсии из госбюджета. И у них всегда гаран-тированы выплаты, причем пенсия их в 2-3 раза больше, чем у остальных. При этом для получения пенсии у них достаточно 20 лет службы.

То есть они находятся в привилегированном положении по сравнению с остальными граж-данами, которые должны вырабатывать себе страховой стаж. Сейчас он равняется 17 го-дам — это очень высокий показатель, ведь столько времени надо отчислять страховые взносы, чтобы получать полную трудовую пенсию.

Это явная несправедливость в размере пенсий и нарушение принципа равенства между работниками. Каким-то образом надо унифицировать условия выхода на пенсию и их разме-ры. Не должно быть такой огромной диспропорции – в 2-3 раза. Нужно выровнять размеры пенсий, опять же, необходимо вернуть льготы пенсионерам, которые власть незаконно за-брала. И это серьезное отличие белорусских пенсионеров от их коллег в России, Украине, где сохранились практически все льготы. В том числе право на бесплатный проезд в общественном транспорте, серьезные льготы при получении лекарств, льготы по оплате ЖКХ и т.д.

Кроме того, наряду с государственными дотациями надо расширять накопительные пенсии, выровнять размеры пенсий для различных категорий граждан. В частности, лишить не-обоснованных преимуществ пенсионеров, которые получают сейчас пенсии из госбюджета.

Наши пенсионеры ничем не хуже пенсионеров Германии, Франции, Польши и так далее Они должны жить так же обеспеченно и так же долго, как их коллеги.

- Некоторые экономисты считают, что без радикальной реформы пенсионной системы поколение 30-35 летних белорусов может остаться без пенсий. Что вы об этом думаете?

- Действительно, такая проблема есть. Сейчас общество сильно стареет, и если не считать подрастающее поколение, то в Беларуси в принципе третья часть населения пенсионеры.

Это говорит о необходимости проведения пенсионной реформы и нахождения дополни-тельных источников пополнения доходов будущих пенсионеров. Нам не стоит рассчитывать, что государство нас будет обеспечивать до смерти и хоронить за свой счет. Нужно шире использовать накопительные фонды, в большей степени проводить отчисления в счет будущей пенсии из заработка работников. Так сделано, например, в Литве – все лица старше 40 лет обязываются делать отчисления в фонд своей будущей пенсии.

Кроме того, необходимо вводить дополнительные источники для пополнения пенсионного фонда. В частности, можно привести такой простой пример: ежегодно Беларусь получает порядка 3-3,5 млрд долларов от перепродажи российской нефти. Куда эти деньги уходят, никто в Беларуси сказать не может. Но почему бы эту прибыль не пустить на развитие пенсионного фонда?

Точно так же можно приводить и другие примеры, когда деньги непонятно зачем и на что выводятся из оборота. В том числе, зачем Беларуси нужна такая огромная армия - 60 ты-сяч человек? От кого мы защищаемся, зачем переводить такие колоссальные средства? Зачем столько много работников милиции?

Поэтому вполне можно найти достаточные средства для того, чтобы увеличить, как минимум, в 2 раза среднюю зарплату работников и в столько же пенсию. То есть возможностей для пополнения пенсионного фонда предостаточно. Необходима только воля лиц, от которых это зависит.

Поэтому я считаю, что нашему обществу нужно инициировать необходимость пенсионной реформы. Я знаю, что есть такая инициативная группа «Наше поколение», которая суще-ствует с 2008 года. И власти отказываются регистрировать организации пенсионеров.

В свое время хотел создать партию пенсионеров Владимир Романовский, чтобы попытаться решить проблемы самим. Но государство отказывает во всех этих инициативах для улучшения положения пенсионеров. Этой проблеме нужно уделять большее внимание общества и принуждать государство принять соответствующие меры. Главное – воля и желание улучшить ситуацию. А возможности и средства найдутся.

- Вы отметили в начале, что представители силовых структур выходят на пенсии очень рано. По вашему мнению, следует ли сделать для них пенсионный возраст таким же, как и у остальных граждан?

- Я сторонник того, чтобы повысить пенсионный возраст для силового блока. Но при, конечно, нужно подходить дифференцированно, посмотреть, что это за специальности.

Возьмем, например, милицию. Там есть работники, которые, условно говоря, и день, и ночь заняты горячей работой – уголовный розыск, например. Для них стоит сделать поблажки, сокращение.

Но есть много категорий работников, служба которых мало чем отличается от работы гражданских. Среди таких: преподавательский состав академии МВД, отдел визовой службы, инспекция по делам несовершеннолетних. Такие должности можно сделать гражданскими, не обязательно им присваивать звания, т.к. это автоматически увеличивает им зарплаты.

То есть, нужно подойти к этому вопросу выборочно и строго. Считаю, что необходимо в целях экономии перевести, как минимум, треть сотрудников на гражданскую службу. Зачем столько мужчин отвлекать от полезной работы, соблазняя их формой и большими зарплатами.

Мне кажется, это очень серьезный минус действующей власти. Она всех крепких мужчин хочет одеть в форму, взамен предоставляя им хороший заработок и льготные условия выхода на пенсию.

- Министр труда Ирина Костевич говорила о том, что пенсионный возраст для женщин надо уравнять с мужским. Насколько вероятен такой сценарий?

- Я думаю, что это почти очевидный шаг со стороны властей – пытаться уравнять мужчин и женщин по возрасту, исходя из того, что, в-основном, женщины на пенсии живут гораздо больше, чем мужчины. Это возможно.

При выходе на пенсию следует учесть ряд обстоятельств, заслуживающих внимания. Например, при рождении 2-3 и более детей, должно быть определенное послабление.

Также следует учитывать, какая работа у женщины. Возможно, она работает в горячем цеху, во вредных условиях – опять же, необходимо сократить время выхода на пенсию.

Другие особенности – уход за пожилыми людьми, который можно приравнять к трудовому стажу. Поэтому нельзя сказать – всем уходить, к примеру, в 65 лет. Необходимо к этому вопросу подходить индивидуально и учитывать обстоятельства, чтобы можно было выхо-дить некоторым категориям и раньше.

Это и стимул определенный, и это будет справедливо. Но думаю, что к одинаковому пен-сионному возрасту у мужчин и женщин мы придем, и достаточно скоро.

- Если реформы не будут проведены, на сколько в итоге будет повышен пенсионный возраст?

- Я думаю, что как намечено – 65 и 58 лет. А следующим этапом начнется выравнивание выхода на пенсию – пенсионный возраст женщин будут поднимать к мужскому. А мужчинам в интересах власти могут еще поднять.

То есть, предельный возраст, которая эта власть может себе позволить – 67 лет мужчинам, 65 – женщинам, при условии, что эта власть будет долго управлять страной.

- Какой, по вашему мнению, должна быть пенсионная система в Беларуси, чтобы человек, проработав всю жизнь, не чувствовал себя обманутым?

- Должен быть хорошо продуман закон о пенсионном обеспечении. И при назначении пенсии за основу нужно взять трудовой стаж. Чтобы длительное время отработавшие люди получали такую же пенсию, какую получали и зарплату на момент выхода на пенсию.

Такая практика имеется в ряде стран. К примеру, во Франции – после 40 лет стажа размер пенсии равен размеру зарплаты. И при этом необходимо кроме государственных дотаций, ввести дополнительные источники формирования пенсии.

Это, может быть, большие отчисления со стороны работников, нанимателей, а также от различных фондов, которые должны постоянно пополняться за счет прибыли государственных предприятий, получающие прибыль от экспорта.

Необходимо создать равные условия для выхода на пенсию для всех категорий граждан. Чтобы не было такого, что одни получают пенсии из госбюджета, а другие довольствуются пенсионным фондом. В европейских странах есть хорошие модели пенсионного обеспечения – шведская модель себя хорошо оправдала.

Можно взять за образец какую-то из систем, при этом учитывая белорусские особенности. С тем, чтобы пенсионеры стали людьми самодостаточными, уважаемыми, чтобы они не нахлебниками у государства и могли жить столько, сколько хотят. Чтобы государство не старалось поскорее от них избавиться.