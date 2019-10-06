«Дойди и изгони»: художник выставил на аукцион икону шамана Габышева 6.10.2019, 8:20

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Аукцион завершится сегодня вечером.

Художник из Новосибирска Константин Еременко выставил на аукцион портрет якутского шамана Александра Габышева под названием "Дойди и изгони". Аукцион проводится на странице в фейсбуке и завершится вечером 6 октября. Часть вырученных средств будет передана шаману, остальные деньги направят на мультфильм про ГУЛАГ, который делает Еременко. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал сам художник.

Портрет представляет собой своеобразную "икону" шамана. Еременко считает, что его можно так называть. "Габышев уже сам породил некий символ, даже если его запугают, он откажется, отойдет от темы, символизм его поступка все равно будет существовать и впредь", – заявил художник.

По словам Еременко, он никогда раньше не занимался продажей своих картин, а идея аукциона принадлежит местному видеоблогеру Тимуру Ханову. Для этого была создана специальная страница в фейсбуке. Если опыт окажется удачным, то на ней будут выставляться для продажи картины других художников.

Еременко считает, что в этом аукционе важны не столько деньги, сколько возможность еще раз привлечь внимание к ситуации с шаманом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

На аукционе была назначена минимальная ставка 1 рубль, на момент публикации максимальная ставка составляет 20,5 тысяч рублей. 40% выручки будет передано Габышеву, остальные деньги Еременко потратит на свой проект – создание мультфильма по одной из глав книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Портрет Габышева был задуман художником еще до его задержания. Первоначальное название картины "Спаси и изгони".

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.