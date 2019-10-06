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NASA: В ноябре на две недели Солнце поменяет цвет

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  • 6.10.2019, 8:33
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NASA: В ноябре на две недели Солнце поменяет цвет

Астрономы заявили о странном явлении, которое начнется 15 ноября в 3 часа утра.

Сотрудники NASA заявили, что в ноябре Земля погрузится во тьму на две недели. Об этом сообщает Чарльз Болден, глава NASA, который опубликовал документ в тысячу страниц, описывающий это явление, пишет lenta.ua.

Документ был составлен специально для Белого дома. Согласно имеющейся информации, это произойдет с 15 по 29 ноября. Необычное затмение вызвало споры среди ученых.

Но все же, в конечном счете, они пришли к выводу о том, что мир испытает странное событие, которое стартует 15 ноября в 3 часа утра. При этом завершится оно 30 ноября в 16:45.

Специалисты считают, что это затмение является результатом астрономических событий между Венерой и Юпитером. В отчете NASA говорится о том, что обе планеты будут тесно взаимодействовать между собой. Разница между ними составит всего один градус. Венера обойдет Юпитер с юго-запада, что приведет к тому, что Венера будет светить в 10 раз ярче, чем Юпитер. Это приведет к тому, что газы Юпитера сильно нагреются, что приведет к реакции.

В результате реакции газ выпустит невиданное раньше огромное количество водорода в космос, который войдет в контакт с Солнцем примерно в 2:50 утра 15 ноября.

На одно мгновение взрыв в результате реакции разогреет Солнце до девяти тысяч градусов Цельсия.

В результате такой высочайшей температуры Солнце изменит цвет и станет синеватого оттенка, и потребуется 14 дней, чтобы Солнце снова вернулось к своему прежнему виду Красного Гиганта. Все эти две недели люди будут ощущать, что Солнце как бы «угасает». Это временное явление завершится 30 ноября. Плюс ко всему более горячее Солнце согреет и Землю.

Ожидается, что температура на полюсах планеты увеличится на восемь градусов. Но это также временное явление.


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