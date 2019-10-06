Лукашенко крутится, как флюгер 7 Иван Преображенский, «Росбалт»

6.10.2019, 8:44

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Поможет ли?

Лукашенко заявил, что Беларусь уже сегодня стала «горячей точкой» в связи с тем, что прекратил свое действие американо-советский (последние десятилетия — американо-российский) договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). При этом он подчеркнул, что Минск выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе.

«Я уже не единожды об этом говорил», — посетовал Лукашенко, но затем сообщил, что его страна, вслед за Россией и США приступила к разработкам такого оружия, в частности, в Беларуси уже создали ракету средней дальности. Теперь в планах разработать еще более мощное оружие. Конечно, в целях самообороны.

Принципиально важный момент здесь в том, что партнером в таких разработках Лукашенко назвал не Россию, а Китай. Стоит оговориться, что КНР, несмотря на очевидные экономические успехи, в ракетостроении пока еще заметно отстает от России. Возможно даже, что тут китайцы не прочь были бы поучиться кое-чему и у самих белорусов.

«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения», — заявил Лукашенко.

Это не единственное событие в эти дни, связанное с темой укрепления белорусско-китайских отношений, а точнее, переориентации Минска на Пекин. Как сообщил глава белорусского министерства финансов Максим Ермолович, еще до конца этого года его страна рассчитывает подписать договор с КНР и получить кредит, который позволит рефинансировать долг страны перед Россией.

Надежда на Китай у белорусского правителя явно возникла не случайно. Судя по хронологии событий, именно во время визита в КНР в этом году ему удалось добиться от российского коллеги Владимира Путина решения о замене российского посла в Минске Михаила Бабича. Его СМИ обвиняли ни много ни мало в подготовке «дворцового переворота» в Минске. Ходят слухи, что российский правитель внезапно стал таким сговорчивым именно после настоятельной просьбы китайской стороны прислушаться к аргументам Лукашенко.

Видно, что Лукашенко крутится как флюгер, стремясь найти противовесы ситуации, в которую он попал из-за «интеграции» с Москвой. Но пока даже китайские кредиты не перевешивают российского влияния на белорусскую политику и экономику. Нынешняя внешнеполитическая активность Минска хоть и приносит ему бонусы, но происходит это слишком медленно, с учетом тех скоростей, которые Москва взяла в «принуждении к интеграции». Так что в итоге может оказаться, что вся эта активность Лукашенко была впустую.

Иван Преображенский,«Росбалт»