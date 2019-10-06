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Хитрости «перекупов»: как растет цена и тают пробеги на авто для белорусов

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  • 6.10.2019, 8:52
  • 3,440
Хитрости «перекупов»: как растет цена и тают пробеги на авто для белорусов

Есть ли у торговцев б/у машинами предел?

Всем известно: хочешь хорошо продавать - продавай красивую картинку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что продавцы авто готовы "шаманить" как сами машины, так и прилагающиеся к ним документы. Не обходится и без отматывания показаний одометров. Только вот где моральный предел в этом деле?

Не так давно на одном из литовских сайтов появилось объявление о продаже красавца Mercedes-Benz E220 2016 года выпуска. Легкосплавные диски, LED-фары, все на электрике, компьютер, навигация, автоматизированная парковка - в общем, "фишки" этого авто можно перечислять долго, пишет abw.by.

Цена для внутреннего рынка - 20.900 евро, на экспорт - 17.700, сам автомобиль из Франции. Неплохой вариант и по стоимости, и по "начинке".

Но вот добираемся до графы "пробег": 270.000 км. За три года? Так это же почти 7500 км за месяц, или почти 250 в день с учетом праздников и выходных. На ум приходит не так много вариантов, откуда такие пробеги, может, это премиум-такси?

Видимо, за рубежом автомобиль продавался не ахти, учитывая его "особенности", поэтому он появился на рекламных площадках в Беларуси. Правда, под другим "соусом", более вкусным.

Смотрим характеристики автомобиля, заявленные для наших потенциальных покупателей. По технической части и году выпуска ничего не поменялось, но пока Мерседес "ехал" к нам из Литвы, его пробег из 270.000 км стал 129.000, то есть уменьшился на 141.000 км. Так и хочется спросить: "А не много ли "отмотали", товарищ "перекуп"?" Смотрим цену, которая в переводе на евро составила...

... более 25 тысяч евро, то есть теперь машина дороже практически на 8 тысяч. С чего бы это? Ах да, пробег же меньше стал, а значит, и автомобиль стоит дороже. Логика в принципе тут есть.

Перед тем как позвонить продавцу, проверяем автомобиль по открытым базам проверки - чисто.

Как раз в этот момент объявления и у нас, и в соседней стране начинают "таять" - прямо на глазах!

Но в отличие от зарубежных наши ресурсы сохраняют хотя бы стартовую страницу объявления.

И телефон продавца как-то странно замолчал. Хотя до этого, как рассказывали нам читатели, он охотно общался с потенциальными покупателями. То ли кто-то автора объявления спугнул, то ли (что хуже!) автомобиль уже нашел нового владельца.

Но суть и так понятна: верить не только на слово, но и тому, что видишь, тоже нельзя. Единственное наше оружие в мире, где заработок превыше моральных и законодательных границ, - ум и желание думать.


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