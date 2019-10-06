Европа и Китай наносят удар по российским углеводородам 2 6.10.2019, 8:57

3,714

Фото: Getty Images

Почему Путин выдает себя за защитника климата?

"Раньше российский президент был известен прежде всего своими язвительными шутками об изменении климата. Но теперь Кремль внезапно подписал Парижское соглашение по климату. Смена курса? Едва ли", - считает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин (перевод — inopressa.ru).

"Не прошло еще трех месяцев с тех пор, как российский президент Владимир Путин проявил солидарность с птицами и червяками. Во время своего выступления на промышленной выставке в Екатеринбурге он заявил: "Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков! Они так трясутся, что червяки вылезают из земли".

"Посыл Путина ясен: тот, кто не заботится о птицах и червяках, пренебрегает тем, что кремлевские комментаторы называют "традиционными источниками энергии". То есть нефтью и газом, которые по случайному стечению обстоятельств являются основой российской экономики", - отмечает издание.

В конце сентября Россия неожиданно ратифицировала Парижское соглашение. Однако такая смена взглядов основывается на холодном расчете, считает автор публикации.

"С одной стороны, Путин хочет инсценировать защиту климата, чтобы на внешнеполитическом уровне получить больше признания у своих западных партнеров - неслучайно, что ратификация соглашения последовала за сближением с Францией и совпала с климатическим саммитом ООН. С другой стороны, он хочет защитить нефть и газ, важнейшие статьи экспорта своей страны".

"Вопреки ежегодно повторяющимся обещаниям Путина о диверсификации экспорта, страна по-прежнему безнадежно зависит от экспорта энергии. При этом изменение климата угрожает будущему ключевых отраслей российской промышленности", - указывает Локшин. В частности, около 45% нефтяных и газовых производственных мощностей в Арктике и Сибири находятся в регионах, вечной мерзлоте в которых скоро может прийти конец. Это ставит под угрозу инфраструктуру, особенно производственные объекты советских времен - то есть в сущности Путин заинтересован в защите климата.

"Российское государство пытается постепенно сократить энергопотребление, но по-настоящему радикальных мер, представляющих финансовую нагрузку на россиян, Кремль ввиду падающего рейтинга Путина не может себе позволить", - говорится в статье.

"Таким образом, российская экономика и хозяйства остаются пугающе неэффективными в отношении энергии. По данным консалтинговой фирмы Enerdata, по энергоэффективности российская экономика занимает в мировом рейтинге предпоследнее место (...). Цены здесь низкие, и для экономии едва ли есть какой-то стимул", - отмечает Локшин.

"В любом случае развитие возобновляемой энергии в Европе и Китае в ближайшие десятилетия дорого обойдется России. Спрос на ископаемое топливо будет падать".

"Экономисты Высшей школы экономики подсчитали: если все подписанты Парижского соглашения выполнят свои климатические цели, до 2030 года темпы прироста ВВП России будут падать в среднем на 0,3% в год, а до 2050 года и вовсе на 0,5%".

Это много, учитывая, что по прогнозу МВФ экономический рост России в ближайшие годы составит 1,2-1,8%. "Действительно ли Путин прислушается к предупреждениям исследователей? В Москве некоторые на это надеются. Законопроект о регулировании выбросов парниковых газов вскоре будет рассмотрен Госдумой. Впрочем, в последние 20 лет Путин показал: радикальные экономические реформы - не его конек. Пока альтернатив нефти и газу для него нет", - пишет Die Welt.