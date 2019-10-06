В Италии рассказали, как получить 24 тысячи евро тем, кто переедет к ним 6.10.2019, 9:12

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Цель программы — заново заселить регион Молизе.

В начале сентября власти итальянского региона Молизе объявили, что готовы выделить 24 тысячи евро тому, кто переедет в одну из местных деревень и откроет там свой бизнес. Итальянское издание The Local рассказывает о том, какие конкретно условия нужно выполнить, чтобы получить грант (перевод — tut.by).

Цель программы — заново заселить опустевающие деревни региона. Как рассказывают власти Молизе, после объявления о начале отбора их буквально засыпали вопросами о том, кому и на каких условиях они готовы выделить 24 000 евро (ранее сообщалось, что желающим перебраться заплатят за 3 года 25,2 тысячи евро — по 700 евро в месяц).

Главное условие — это переезд в один из населенных пунктов, где проживает меньше 2000 человек, и открытие там своего дела. Подать заявку может любой совершеннолетний человек, который проживает либо в итальянском городе с населением больше 2000 человек, либо за пределами Италии. Итальянское гражданство не обязательно, но нужно быть готовым переехать в выбранный населенный пункт в течение 90 дней после присуждения гранта. Власти региона Молизе подчеркивают, что помочь с получением виз они не смогут.

Подавать заявки можно до 30 ноября этого года. При этом отправить заявку нужно через сервис верифицированной электронной почты PEC. Базовый аккаунт там обойдется в несколько евро в год.

Помимо копии удостоверения личности и резюме, нужно также предоставить бизнес-план, который должен включать в себя конкретный населенный пункт, финансовые детали, то, каким образом вы собираетесь этот план реализовать, насколько быстро бизнес сможет заработать, сколько рабочих мест он создаст. Комиссия оценит бизнес-план в баллах, максимум можно набрать 100. Если два проекта наберут одинаковое количество баллов, предпочтение отдадут тому заявителю, у кого меньше доход, больше несовершеннолетних детей и меньше возраст.

Победитель в течение трех лет будет получать по 8000 евро в год (в общей сумме 24 000 евро). По истечении этих трех лет этим бизнесом нужно будет заниматься еще как минимум два года, но уже без дополнительных денег. За эти пять лет власти имеют право провести проверку в любое время. При нарушении правил весь грант придется вернуть.