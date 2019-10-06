Жители Чувашии поднялись против «продажи» региона Китаю 1 6.10.2019, 9:34

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Фото: RFL/RL

В городах РФ проходят митинги против китайских «инвесторов».

В Чебоксарском районе (Чувашия, РФ) на площадке перед детским садиком "Колосок" в поселке Кугеси прошел второй митинг против китайских инвесторов. Один из его организаторов, депутат Госсовета от партии КПРФ Александр Андреев уверен, что власти специально отказали в проведении акции на центральной площади в поселка и предложили собраться противникам строительства китайского молочного завода в глуши поселения, сообщает idelreal.org.

По разным подсчетам на митинг вышло до 200 человек. Акция не обошлась без провокаций оппонентов противников строительства китайского завода.

Четыре женщины вышли с плакатами, требуя от депутата-коммуниста Андреева предложить свою программу по привлечению инвестиций и не вводить народ в заблуждение.

В свою очередь он заявил, что чувашский народ ждет слов от главы региона Михаила Игнатьева, который "китайский вопрос" никак не комментирует.

— Пока Игнатьев отмалчивается, но мы, жители Чебоксарского района, ждем, когда он выступит против присутствия в Чебоксарском районе китайцев, — отметил он.

За возможность выступить на митинге развернулась борьба. Слово сначала предоставили мужчине, который имя свое не назвал, а представился жителем Чебоксарского района деревни Липово.

Он выразил недоумение позицией собравшихся и предложил людям контролировать экологическую обстановку, если они опасаются загрязнения окружающей среды.

Противники китайского завода назвали выступавшего провокатором и потребовали отобрать у мужчины микрофон. Толпа освистала мужчину и его выгнали с митинга.

Защитник китайских инвесторов только успел в ответ возмутиться. Затем люди потребовали дать слово на митинге депутату Молякову.

Однако микрофон достался депутату от "Единой России" Вячеславу Рафинову, который якобы живет в Чебоксарском районе. Он начал своей выступление с биографической справки. Рафинов сказал, что живет в Кугесях с 1978 года. Народ возмущенно начал его перебивать: "Нам нужно по теме! Давай быстрее или уходи!"

— Я не привык так разговаривать! — ответил собравшимся депутат. — На сегодня нет решения, что здесь будет строиться молочный завод. Есть решение, что здесь будет логистический центр. Против воли народа никто не пойдет. С жителями еще раз встретятся, и с вами все обсудят.

Обстановка на митинге накалилась. Пожилые мужчины, бабушки-пенсионерки кричали, чтобы власть перестала "вешать им лапшу", и что китайцев здесь они видеть не желают.

— Это реальная угроза, которая движется в сторону наших семей. Это оккупация! Китайская фирма уже озвучила, что хочет купить в Чувашии одну пятую сельхозугодий, — сказала жительница Чебоксарского района Лариса Васильева.

Она и еще несколько человек требовали у коммунистов предоставить слово депутату от "Справедливой России" Игорю Молякову. Коммунисты заверили, что на митинге выступать должны только жители района, а не представители политических партий. Тогда выступавшая Лариса Васильева попыталась ударить депутата Госсовета от КПРФ Александра Андреева. Но полицейские увели ее.

Одна из участниц акции зачитала слова из резолюции митинга. От себя женщина сказала:

— Передавая земли частным инвесторам, китайцам, мы превращаем себя в колонию, чтобы нас впоследствии стерли с лица земли вместе с памятью о наших предках и истории.

Антикитайский митинг в Чувашии прошел в рамках всероссийский акции КПРФ, которые проходят и в других регионах России.

1 октября Верховный суд Чувашии отказал жителям Чебоксарского района в удовлетворении иска о признании недействительным постановления правительства Чувашской Республики о переводе земельного участка вблизи деревни Ильбеши из категории сельхозназначения в промышленность без проведения публичных слушаний.