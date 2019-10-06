«Начинал бизнес с одной коровы» 1 6.10.2019, 9:47

Белорусский фермер рассказал о своем успехе.

Крестьянское фермерское хозяйство «Гайшун» находится в деревне Осово Бобруйского района. Существует с 2006 года. Главные направления деятельности – растениеводство и свиноводство. Глава хозяйства Владимир Гайшун рассказал «Вечернему Бобруйску» о том, как занялся фермерством ради младшего сына, почему 15 лет они с женой не ездили в отпуск и почему так трудно найти рабочих на сельхозработы, не смотря на приличную зарплату.

Фото: v.bobruisk.by

Сам – глава хозяйства, супруга – «зам по идеологии»

Владимир Семенович сам родом из деревни Осово. Окончил училище в Мстиславле по специальности «автокрановщик». Около 10 лет работал водителем-снабженцем в совхозе «Осово», но, когда в хозяйстве начались сложные времена, уволился. 15 лет был водителем на местном фельдшерско-акушерском пункте. Параллельно с супругой Людмилой Михайловной занимались хозяйством.

Фото: v.bobruisk.by

– Начинал я свой бизнес с одной коровы, – рассказывает Владимир Семенович. – Продавали с женой молоко, творог, сметану для дачников в Токарях, это в восьми километрах от Осово. Возили продукцию на мотоцикле с коляской. Посмотрели, что выгодно, купили вторую, третью коровку. Потихоньку деньги откладывали, позже купили за них зерноуборочный комбайн «Нива» и трактор. Я брал одноразовую лицензию на лето и убирал у людей участки. Зарабатывали неплохо. Купили еще одну «Ниву». Потом младший сын закончил школу и сказал, что не хочет уезжать из деревни в город. Тогда на семейном совете решили открывать фермерское хозяйство, чтобы ему было чем заняться в деревне. Супруга к тому времени тоже уволилась из совхоза, и мы организовали семейный бизнес.

Фото: v.bobruisk.by

Владимир Семенович является главой хозяйства, супруга официально числится его заместителем (как он шутит, по идеологии), 31-летний сын Сергей – инженером, отвечает за всю технику в хозяйстве. Невестка оформлена секретарем, но сейчас находится в декретном отпуске. А старшего сына сельское хозяйство не прельщает, он живет в городе и занимается своим бизнесом.

Фото: v.bobruisk.by

«Из всех сортов картофеля лучший – бриз»

Сначала в КФХ «Гайшун» было 50 гектар земли, на них сажали картофель и сеяли зерновые. Потом купили три свиноматки и начали разводить свиней. Сегодня в хозяйстве 500 свиней, 680 гектар земли. На них сажают картофель, зерновые, фацелию (медонос). В этом году картофель занимал 120 гектар, зерновые – около 300.

Фото: v.bobruisk.by

По словам фермера, наибольшую прибыль из перечисленного дает картофель. В эти дни ударными темпами завершается его уборка и продажа. Около складов хозяйства в день нашего приезда стояло 8 фур из Украины и Молдовы. Именно эти страны, по словам Владимира Семеновича, являются основными покупателями второго белорусского хлеба в этом году, так как там из-за засухи картошка не уродилась. Больше бульбы фермер продает в Украину, потому что в Молдове требования по качеству слишком строгие. В прошлом году бульбу охотно покупали россияне. В Беларуси продают ее немного – невыгодно. Если Украина и Молдова покупают в среднем по 40 копеек за килограмм, то у нас она стоит 25 копеек. Потом перекупщики продают ее на рынке по 60-70 копеек за кило, их Владимир Семенович не сильно жалует. Если люди приезжают купить себе пару мешочков, не отказывает.

Фото: v.bobruisk.by

Информацию о продаже своей продукции фермер размещает в Интернете, потому и узнают о нем в разных странах.

В этом году, по прогнозу фермера, соберут около 4 тысяч тон картошки. Урожайность нынче больше, чем в прошлом году: 320-350 центнеров с гектара.

Сейчас в хозяйстве сажают четыре сорта картофеля: «Вега», «Уладар», «Бриз» и «Крона». Раньше сажали голландские сорта, но они «не пошли», и их убрали. Владимир считает, что самым лучшим из всех испробованных им сортов является «Бриз».

Фото: v.bobruisk.by

– Желтенький, товарный, кожура гладкая. И пюре из него вкусное, и так сварить, и пожарить. А вот «Вега» на вкус – не очень, но вид товарный, и люди охотно ее покупают. Лучшая картошка та, где больше крахмала. В идеале крахмалистость должна быть не меньше 17%, тогда картошка разваристая. Если вам говорят, что Уладар» или «Вега» разваристые, не верьте.

В последнее время Владимир Гайшун приобретает в питомниках картофель суперсуперэлита и разводит его. Каждый год покупает по 15-20 тонн, без этого хороший урожай в будущем не получить.

Фото: v.bobruisk.by

Зерно – на корм скоту

Из зерновых Гайшуны сеют овес, тритикале, ячмень и яровую пшеницу. Раньше сеяли и рожь, но урожайность была невысокой, потому от нее отказались. Основную часть выращенного зерна фермеры используют на корм свиньям. Отвозят его на КХП, там из него изготавливают комбикорм. Излишки зерна продают частным фирмам по 30 копеек за килограмм. По словам Владимира Семеновича, урожайность зерновых небольшая – 50-60 центнеров с гектара: земля не подходящая. А в этом году оно еще и «сгорело».

Владимир Гайшун – единственный в районе, кто выращивает фацелию (медонос), засевает ею 40 гектар. Семена этого растения продает по 6 рублей за килограмм, желающих купить хватает.

Фото: v.bobruisk.by

– Сразу я купил 300 килограмм семян фацелии, отдал за них около 2 тысяч рублей. Жена и сын донимали меня: «Тебе что, некуда деньги девать?». А уже на следующий год я продал семян на 6 тысяч. К тому же фацелия – это очень красиво: много мелких фиолетовых цветов как яркий ковер, над которым беспрерывно летают пчелы. А запах какой – живой мед! Когда фацелия цветет, пчеловоды привозят сюда свои пасеки. Это и в наших интересах, так как без пчел растение не будет плодоносить. Потом меня еще и медом угощают. Кстати, с гектара фацелии пчелы дают от 300 до 600 килограмм меда. Еще фацелию используют как сидерат ( зеленые удобрения, специально выращиваемые для восстановления почвы после вегетации – ред.).

Еще Владимир Семёнович выращивает масленичную редьку, тоже использует ее в качестве удобрения. Гектар редьки заменяет 40 тонн навоза – органического удобрения.

Фото: v.bobruisk.by

За месяц продают 20-30 поросят

В фермерском хозяйстве «Гайшун» имеется целый мехдвор с собственной техникой. Здесь 15 тракторов, МАЗ, три погрузчика «Амкадор», 9 вилочных погрузчиков.

Поросят фермеры продают живым весом до 50 килограмм по 10 рублей за кило. За месяц продают 20-30 голов. Торговать мясом им запрещено.

Борьба с африканской чумой, которая активно ведётся в Беларуси в последние годы, создала массу проблем для фермера. Местные жители писали несколько писем президенту с жалобами на него. Дело в том, что согласно правилам, которые существовали до недавних пор, в радиусе 5 км от свинофермы должна быть так называемая буферная зона, то есть никто не имеет права держать в ней свиней. Потом это правило отменили. Сейчас этот запрет касается только рабочих, которые трудятся на свиноферме.

– Должны соблюдаться очень строгие меры безопасности при содержании свиней, – рассказывает Владимир Гайшун. – Заходить на ферму имеют право только рабочие, имеющие специальный допуск, в том числе моя супруга и ветврач. Сам я туда не могу заходить, нет разрешения. Территория фермы огорожена, сараи закрыты на двое дверей, на которых висят по 2 замка. Вход на территорию фермы через санпропускник: при входе необходимо в первой раздевалке раздеться, потом принять душ, во второй раздевалке надеть спецодежду, при выходе снова принять душ и переодеться. Хотя мое мнение: нет 100%-ой защиты от африканской чумы. Например, в лесу тот же кабан от чумы умер, ворона поклевала его, улетела и опорожнилась. Рабочий шел, в эти фекалии вступил и пошёл в сарай. Вот и все меры.

Кормят поросят запаренной мукой, взрослых свиней – комбикормом. Его в целях борьбы с чумой можно использовать только гранулированным. Также варят для животных картошку, в день ее уходит около 4 тонн.

Фото: v.bobruisk.by

«Найти рабочих сегодня – проблема»

В хозяйстве «Гайшун» постоянно работают 13 рабочих, они оформлены официально. Практически все проживают в Осово и Горбацевичах. По словам фермера, зарплата у них 400-500 рублей в месяц, летом и осенью бывает и больше. В сезон уборки урожая приходится дополнительно нанимать рабочих. С этим, по словам хозяина, проблемы.

Фото: v.bobruisk.by

– В деревнях нынче народ пьет, а с такими работниками «каши не сваришь». Работал раньше с «биржей»: они и автобус дают, и работников выделяют. Но большая их часть – это обязанные лица, среди которых контингент не самый порядочный. Пенсионеры хотят подработать, но если от «биржи», то они теряют в пенсии, им это невыгодно. Хочу в следующем году купить автобус, чтобы самому возить рабочих в сезон на работу. Сейчас на своей машине только пару человек могу забрать из Горбацевичей, Богушовки, Борка.

В сезон уборки урожая в хозяйстве подрабатывают до 60 человек. Им фермер платит от 15 до 40 рулей в день, в зависимости от сложности работы. Больше всего можно заработать на погрузке мешков с картофелем.

Фото: v.bobruisk.by

Еще одна головная боль фермера – воровство с полей. Ведь любителей «дармового хлеба» хватает везде, особенно среди тех, кто выпивает и не работает. Потому Владимир Семенович с сыном ездят по полям и контролируют ситуацию, даже ночью.

«Заработал 10 рублей, 9 вложи в развитие»

О прибыли хозяйства и о своих личных доходах Владимир Гайшун предпочитает не распространяться. Говорит, что, во-первых, посчитать это невозможно, так как деньги постоянно находятся в обороте.

Фото: v.bobruisk.by

– У нас, фермеров, такой закон: заработал 10 рублей, значит рубль возьми на свои нужды, а 9 вложи в развитие. Если этого не сделал, работать не будешь. В сезон я могу заработать и 10 и 20 тысяч долларов, но эту сумму нужно делить на последующие 7 месяцев, пока не начнется новый урожай. Очень много средств требуется на закупку семян, электричество, топливо, обслуживание техники. Каждый год я покупаю новый трактор, потому что все изнашивается. Так что посчитать доход невозможно, к концу года будем подбивать баланс.

Фото: v.bobruisk.by

Не так давно Гайшуны построили младшему сыну большой современный дом в деревне. У Сергея трое детей, потому свое жилье ему необходимо. Старшему сыну помогли купить квартиру, сейчас помогают строить дом в пригороде. Так что фермерство может приносить неплохой доход, но для этого приходится «пахать», не покладая рук. Владимир Семёнович говорит, что они с супругой не ездили на отдых уже лет 15 – нет времени, оставить хозяйство никак нельзя даже на неделю.

Постоянное напряжение сказывается и на здоровье.

– Иногда бывает желание все бросить, – признается собеседник. – Но понимаю, что другой достойной работы в деревне не найти. Да и трудно остановиться, когда во всю набрал обороты и так глубоко увяз во всем этом. Мы же около дома пристроили сараи, свиноферму, мехдвор, овощехранилище. Так что если продавать фермерское хозяйство, то уже только вместе с домом.

Фото: v.bobruisk.by

Фото: v.bobruisk.by