Сегодня ночью ожидаются заморозки, а в понедельник – первый снег 3 6.10.2019, 10:22

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Ночью на большей части территории Беларуси будет -4 ° С.

По информации «Белгидромета», ночью на большей части страны ожидаются заморозки до -4 ° С, сообщает belsat.eu.

Максимальная температура днем – от + 2 ° С по северу и до +10 ° С по юго-востоку.

В понедельник похолодание усилится. В некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью будьте готовы к заморозкам.

Температура может опуститься до -5 ° С. Местами температура воздуха днем составит + 4 ° С, а максимальная температура будет около + 7 ° С.