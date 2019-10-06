Африканский пирог: американцы теснят конкурентов из России и Китая 2 6.10.2019, 10:41

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Страны континента включаются в систему производства сжиженного природного газа в интересах США.

Экспортно-импортный банк США (Exim) одобрил кредит на 5 млрд долларов для строительства завода по производству СПГ в Ровуме в северной части Мозамбика.

Об этом сообщает портал «GCR».

Деньги будут потрачены на товары и услуги США, которые, по заявлению банка, будут напрямую поддерживать 16 400 американских рабочих мест в течение пятилетнего периода строительства проекта, и принесут более 600 миллионов долларов США в виде процентных платежей для американских налогоплательщиков.

Кимберли Рид, президент Exim заявил, что США победили Китай и Россию в борьбе за кредит. «Теперь проект будет завершен без их участия и вместо этого с продуктами и услугами «Сделано в США». Это победа для нашей нации».

По данным Exim, завод по производству СПГ в течение своего срока эксплуатации получит чистую выгоду для Мозамбика более чем в 60 миллиардов долларов, что примерно в четыре раза превышает нынешний ВНП страны.

Завод по производству СПГ в Ровуме будет построен на малонаселенном полуострове Афунги в провинции Кабо-Дельгадо и будет перерабатывать 85 триллионов кубических метров извлекаемого природного газа, обнаруженного в прибрежном бассейне Ровума с 2010 года. Разработка завода будет осуществляться итальянской компанией Eni и ExxonMobil из США.