закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Африканский пирог: американцы теснят конкурентов из России и Китая

2
  • 6.10.2019, 10:41
  • 1,640
Африканский пирог: американцы теснят конкурентов из России и Китая

Страны континента включаются в систему производства сжиженного природного газа в интересах США.

Экспортно-импортный банк США (Exim) одобрил кредит на 5 млрд долларов для строительства завода по производству СПГ в Ровуме в северной части Мозамбика.

Об этом сообщает портал «GCR».

Деньги будут потрачены на товары и услуги США, которые, по заявлению банка, будут напрямую поддерживать 16 400 американских рабочих мест в течение пятилетнего периода строительства проекта, и принесут более 600 миллионов долларов США в виде процентных платежей для американских налогоплательщиков.

Кимберли Рид, президент Exim заявил, что США победили Китай и Россию в борьбе за кредит. «Теперь проект будет завершен без их участия и вместо этого с продуктами и услугами «Сделано в США». Это победа для нашей нации».

По данным Exim, завод по производству СПГ в течение своего срока эксплуатации получит чистую выгоду для Мозамбика более чем в 60 миллиардов долларов, что примерно в четыре раза превышает нынешний ВНП страны.

Завод по производству СПГ в Ровуме будет построен на малонаселенном полуострове Афунги в провинции Кабо-Дельгадо и будет перерабатывать 85 триллионов кубических метров извлекаемого природного газа, обнаруженного в прибрежном бассейне Ровума с 2010 года. Разработка завода будет осуществляться итальянской компанией Eni и ExxonMobil из США.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип