закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Отец школьника: Зачем ребенку идти в музей секретаря обкома партии?

9
  • 6.10.2019, 10:45
  • 3,577
Отец школьника: Зачем ребенку идти в музей секретаря обкома партии?

Не проходит и месяца, чтобы детям ни предложили очередную странную «экскурсию».

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» родители рассказали «Салідарнасці» про экскурсии, которые навязывают их детям.

Отец третьеклассника Николай Гончаров рассуждает, как школа заботится о досуге учеников. По словам собеседника, не проходит и месяца, чтобы детям ни предложили какую-нибудь экскурсию:

— С одной стороны, это хорошо, что для наших детей организовывают какие-то мероприятия. Дети, как правило, с радостью ездят на экскурсии, для них это дополнительное развлечение. Но если посмотреть на содержание этих мероприятий, то возникают большие вопросы. Вот, например, недавно класс моего сына повезли в музей одного подпольщика, секретаря обкома партии. Объясните, зачем это моему ребенку?

Экскурсия была организована в субботу, когда у многих родителей свои планы на досуг детей.

— Для нас этот день – возможность вместе куда-нибудь сходить всей семьей: в кино, кафе, зоопарк или даже в тот же музей, только, конечно, не подпольщика. А тут указание школы: всем быть, кто не уезжает из города, потому что это мероприятие в рамках «шестого школьного дня», — рассказывает родитель. — Так ладно бы хоть было интересно. А то смотрю на фотоотчет с экскурсии, а там сплошные советские флаги, вымпелы, снимки с партийных съездов и встреч, и наши дети, которые толпятся около аквариума с рыбками — похоже, самого интересного, что есть в музее.

Впрочем, по словам собеседника, бывают и вполне интересные экскурсии, которые организовывают для школьников. Однако, как правило, все они платные и стоят очень дорого.

— Например, сейчас нашему классу предлагают съездить в «Парк истории Сула». Стоимость – 35 рублей, — рассказывает Николай. — И так практически везде — 35-40 рублей за экскурсию. Конечно, детям это интересно, и они просятся поехать. Но попробуй каждый месяц выложить такую сумму! А ведь есть еще и другие траты на школу.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип