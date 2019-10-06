Отец школьника: Зачем ребенку идти в музей секретаря обкома партии? 9 6.10.2019, 10:45

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Не проходит и месяца, чтобы детям ни предложили очередную странную «экскурсию».

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» родители рассказали «Салідарнасці» про экскурсии, которые навязывают их детям.

Отец третьеклассника Николай Гончаров рассуждает, как школа заботится о досуге учеников. По словам собеседника, не проходит и месяца, чтобы детям ни предложили какую-нибудь экскурсию:

— С одной стороны, это хорошо, что для наших детей организовывают какие-то мероприятия. Дети, как правило, с радостью ездят на экскурсии, для них это дополнительное развлечение. Но если посмотреть на содержание этих мероприятий, то возникают большие вопросы. Вот, например, недавно класс моего сына повезли в музей одного подпольщика, секретаря обкома партии. Объясните, зачем это моему ребенку?

Экскурсия была организована в субботу, когда у многих родителей свои планы на досуг детей.

— Для нас этот день – возможность вместе куда-нибудь сходить всей семьей: в кино, кафе, зоопарк или даже в тот же музей, только, конечно, не подпольщика. А тут указание школы: всем быть, кто не уезжает из города, потому что это мероприятие в рамках «шестого школьного дня», — рассказывает родитель. — Так ладно бы хоть было интересно. А то смотрю на фотоотчет с экскурсии, а там сплошные советские флаги, вымпелы, снимки с партийных съездов и встреч, и наши дети, которые толпятся около аквариума с рыбками — похоже, самого интересного, что есть в музее.

Впрочем, по словам собеседника, бывают и вполне интересные экскурсии, которые организовывают для школьников. Однако, как правило, все они платные и стоят очень дорого.

— Например, сейчас нашему классу предлагают съездить в «Парк истории Сула». Стоимость – 35 рублей, — рассказывает Николай. — И так практически везде — 35-40 рублей за экскурсию. Конечно, детям это интересно, и они просятся поехать. Но попробуй каждый месяц выложить такую сумму! А ведь есть еще и другие траты на школу.