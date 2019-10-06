Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе 6.10.2019, 11:11

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Отправлены дополнительно 10 грузовиков с бронетехникой.

Турция направила к границе с Сирией дополнительные войска и технику. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT в воскресенье, 6 октября. Так, в район Акчакале отправлены 10 грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими, передает dw.com.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о авершении подготовки к военной операции на сирийской территории к востоку от реки Евфрат, она может начаться в ближайшие часы. Цель операции - очистка территории от сил самообороны сирийских курдов (группировка YPG), которую Анкара читает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

Разногласия США и Турции в Сирии

Анкара намеревается создать в северных районах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от курдских бойцов и боевиков террористических группировок, для расселения в ней до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Переговоры между США и Турцией о создании этой зоны ведутся с августа. Стороны объявили о начале работы координационного центра по совместным операциям. Эрдоган предостерег США от затягивания формирования зоны, в этом случае Турция готова начать операцию самостоятельно. Вашингтон же поддерживает YPG как своих союзников в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Сирийская оппозиция и Дамаск протестуют

Между тем пользующиеся поддержкой США Сирийские демократические силы (СДС), в которые входят курдские отряды народной самообороны YPG, арабские и ассирийские ополченцы, пригрозили, что новая военная операция Турции может вылиться в широкомасштабную и долгосрочную войну. Мы без колебаний превратим любое неспровоцированной нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ", - написал в "Твиттере" официальный представитель СДС Мустафа Бали.

#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 5, 2019

Если наступление Турции состоится, это станет третьей военной операцией этой страны в Сирии за последние годы. В Дамаске эти планы назвали нарушением международного права. Глава МИД страны Валид Муаллем заявил, что иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения официальных властей, должны быть немедленно выведены.