Сюрприз от «Минсктранса»: теперь контролеры могут остановить автобус где угодно 45 6.10.2019, 11:24

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При этом двери и валидаторы будут блокироваться.

Нововведение от "Минсктранса": отныне контролеры смогут не только заходить в автобусы и троллейбусы на остановках, но и тормозить их между ними, выходя на дорогу со специальным диском, пишет телеграмм-канал Nexta-lite.

При этом компостеры и валидаторы будут блокироваться, а открывать для контролеров водитель имеет право лишь переднюю дверь. По замыслу авторов идеи, теперь ни один "заяц" не уйдет.

Государство, устраивающее на дорогах засады на собственных граждан ради 60 копеек - это мощно, очень мощно.