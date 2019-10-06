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Сюрприз от «Минсктранса»: теперь контролеры могут остановить автобус где угодно

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  • 6.10.2019, 11:24
  • 6,183
Сюрприз от «Минсктранса»: теперь контролеры могут остановить автобус где угодно

При этом двери и валидаторы будут блокироваться.

Нововведение от "Минсктранса": отныне контролеры смогут не только заходить в автобусы и троллейбусы на остановках, но и тормозить их между ними, выходя на дорогу со специальным диском, пишет телеграмм-канал Nexta-lite.

При этом компостеры и валидаторы будут блокироваться, а открывать для контролеров водитель имеет право лишь переднюю дверь. По замыслу авторов идеи, теперь ни один "заяц" не уйдет.

Государство, устраивающее на дорогах засады на собственных граждан ради 60 копеек - это мощно, очень мощно.


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