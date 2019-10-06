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Кремль нашел замену Путину?

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  • 6.10.2019, 11:37
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Кремль нашел замену Путину?

Политолог сообщил о проработке 40 вариантов транзита власти в РФ.

В рамках транзита власти в России наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны является нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом в своем «Фейсбуке» написал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, кроме Медведева рассматриваются еще несколько кандидатур, а в целом специальные группы наметили 40 различных вариантов передачи власти:

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1. Полным ходом идет интеллектуальная подготовка транзита. В специально созданных группах прорабатывается до 40 (!) вариантов. Но пока что интеллектуальная гора родила мышь, причем дохлую. Склоняются к тому, что оптимальным решением окажется создание Госсовета во главе с Путиным, а президентом при этот станет Дмитрий Медведев!

2. Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты. Готовы сделать это ценой беспрецедентных даже по российским меркам фальсификаций и административного давления. На региональных выборах-2019 и последующих апробируются техники такого «избрания».

3. Первым зримым шагом к транзиту должна стать запланированная на следующий год замена глав двух корпораций - «Газпрома» и «Транснефти» и руководителей двух ведомств - ФСБ и Минобороны. Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову - неспособность справиться с клановой войной в «конторе», Шойгу - подмену военного строительства PR и самоPR.

3. На фоне Миллера и Токарева «Роснефть» и лично Сечин выглядят образцами эффективного хозяйствования. Поэтому Сечин рассчитывает в следующем году подняться к новым управленческим высотам».


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