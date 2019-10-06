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На станции метро «Петровщина» ночью устроили концерт

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  • 6.10.2019, 11:45
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На станции метро «Петровщина» ночью устроили концерт
Фото: tut.by

В минской подземке больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра.

В столичной подземке с 5 на 6 октября прошел концерт на перроне станции «Петровщина». В метро больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра. Было лазерное шоу. Портал tut.by посмотрел, как это было.

В ночь с 5 на 6 октября на «Петровщине» прошел концерт «Ночь классики в метро. Модная версия». Шоу на платформе началось в два часа ночи и продлилось полтора часа. На перроне выступил международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.

Фото: tut.by

Необычное мероприятие проходило в Минске в рамках XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. Также предстоят еще 2 концерта: 9 октября — «Визуализация. Музыка и история. East West Chamber Orchestra и Летиция Морено», а 12 октября — концерт-закрытие.

Фото: tut.by

Также для гостей устроили light-шоу и лазерное представление. Было и модное шоу под живой оркестр. На подиум вышла мисс Беларуси Мария Василевич и обладательницы этого титула прошлых лет.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

Атмосферное сочетание метро и классической музыки притягивает зрителей. Первый в Минске ночной концерт в подземке прошел ночью в октябре 2018 года. Тогда 400 билетов раскупили за один вечер. Очень быстро раскупили билеты и в этот раз.


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