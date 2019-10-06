Премьер Украины опроверг информацию о восстановлении транспортного сообщения с Крымом 1 6.10.2019, 12:09

Фото: EPA

Обустройство КПП на административной границе имеет другие цели.

Украина не восстанавливает транспортное сообщение с временно оккупированным Крымом. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии контрольных пунктов въезда/выезда "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зоны. В новейших КПП появятся центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым – это Украина!" – написал премьер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На админгранице с аннексированным Крымом действуют пункты пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск автобусных перевозок к админгранице с аннексированным полуостровом.

В Госпогранслужбе сообщали, что за девять месяцев 2019 года админграницу с Крымом пересекли чуть более 2 млн человек.