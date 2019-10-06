Быть гражданином 4 Мухтар Аблязов

6.10.2019, 12:40

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Мухтар Аблязов

Сейчас украинцы снова удивляют.

На последних президентских и парламентских выборах украинцы удивили всех, когда не стали цепляться за «стабильность» — и это в условиях войны! — а рискнули и проголосовали за полное обновление управленческой команды. Набор претензий к старой команде не составлял, наверное, и десятой доли того, что граждане Казахстана могли бы предъявить назарбаевскому режиму. Но ей не простили и этой доли. Не справились — уходите!

Сейчас украинцы снова удивляют. Рядовые граждане, казалось бы, должны были давно устать от «митинговщины», как выражался Нигматулин и другие. А у новых украинских властей есть все рычаги для того, чтобы попробовать установить жесткий режим и подавлять всяческие протесты. Большинство в парламенте, всюду «свои люди».

Но власти не подавляют, а граждане не устают.

Два дня назад новая управленческая команда подписала в Минске соглашение с Россией по Донбассу. Не будем вдаваться в детали, тем более они пока не до конца известны. Возможно, новая команда поторопилась, возможно, слишком доверилась Путину. По крайней мере, активная часть общества в Украине восприняла это именно так — что интересы Украины оказались под угрозой.

Тут же, в этот же вечер, не дожидаясь призывов каких-нибудь политических лидеров, люди собрались на Майдан. Просто договорились в фейсбуке. Один написал «я иду», другой, третий, четвертый... В Киеве собралось около 500 человек, по несколько сотен человек вышли в других городах. На следующий день это уже были не сотни, а тысячи. По разным оценкам, к резиденции президента в Киеве вышло от 3 до 7 тысяч человек. Чтобы потребовать: раскройте все детали подписанного соглашения!

Интернет заполнился видеообращениями от ветеранов, гражданских активистов, лидеров мнений. Все они говорят: оставим политические разногласия, не будем сейчас тянуть одеяло на себя, если никому не доверяете — проявляйте инициативу сами, потому что на кону, возможно, судьба нашей страны.

Несмотря на то, что тысячи протестующих кричали под самыми окнами резиденции «Зелю геть!» («Долой Зеленского!»), их никто не решился разгонять или вообще как-либо мешать митингу. Хотя у новой команды, напомним, беспрецедентная поддержка населения и парламентское большинство. Президент оказался вынужден записывать обращения к протестующим, объясняться. Они пока не поняли, требуют прозрачности, обнародования всех деталей соглашения. В эти выходные на всех площадях страны собирается «вече» — народный сход. И давление продолжится, пока власти не раскроют все карты.

Без лидеров, без организации, без спонсоров. Все сами. На вопрос, почему вы пришли, участники протестов отвечают: «Потому что я гражданин, я в ответе за свою страну!» Вот так все просто.

Мухтар Аблязов, «Фейсбук»