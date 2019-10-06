Максим Винярский: Национальная символика на улицах стала предупреждением для церберов и потенциальных агрессов 1 6.10.2019, 13:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Нас услышали и увидели — и это хорошо.

Один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский подвел в «Фейсбуке» итоги первого этапа «парламентской кампании»:

«Подходит к концу первый этап парламентской кампании. Прошедший месяц показал что решение использовать ее возможности было верным. Национальная символика и европейские флаги на наших улицах стали красными флажками как для церберов системы, так и для потенциального агрессора.

Я видел, как корежит ментов от пикета в память пропавших, который нельзя разогнать, от митинга в День города и в День флага, от акций солидарности с Полиенко. Последняя, судя по всему, стала причиной «медвежьей болезни» не установленной продолжительности у судьи, которая до сих пор не может назначить дату процесса над политзаключенным.

Тысячи подписей за радикальное изменение политической системы, за альтернативу диктаторскому режиму. Сотни предложивших свою помощь, десятки новых контактов. Нас не смогли не услышать и не увидеть, и это хорошо.

7 октября, в последний день сбора подписей, в Беларусь приедут участники международного форума «Минского диалога». Это хорошая возможность напомнить гостям диктатора, к кому они приехали, кто протягивает им окровавленную лапу под видом руки дружбы. Мы придем с нашим легальным и законным предвыборным пикетом к отелю Marriott (проспект Победителей,20), где пройдет это мероприятие. Будем собирать подписи, заодно пообщаемся и с минчанами, и с гостями столицы.

Начало пикета - 7 октября в 12:00. Приходите!»