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«Остановим капитуляцию»: на Майдане в Киеве проходит вече (Онлайн, видео)

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  • 6.10.2019, 13:14
  • 1,561
«Остановим капитуляцию»: на Майдане в Киеве проходит вече (Онлайн, видео)
Фото: RFL/RL

Участники акции обсуждают ультиматум власти из-за формулы Штайнмайера.

Сегодня, 6 октября, в Киеве на Майдане Независимости, проходит вече «Остановим капитуляцию». Прямую трансляцию в места событий ведет Радио Свобода.

Отмечается, что поводом для проведения мероприятия организаторы назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией - такие как формула Штайнмайера и особый статус для Донбасса».

Сообщается, что организаторы, которые анонсировали проведение вече через социальные сети, указали, что это общественная акция и призвали не использовать событие в партийных интересах.

Отмечается, что на вече планируется выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

Фото: RFL/RL
Фото: RFL/RL
Фото: RFL/RL
Фото: RFL/RL
Фото: RFL/RL
Фото: RFL/RL

1 октября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

Позже вечером в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за этого решения, протесты продолжились и на следующий день.

3 октября Зеленский записал видеообращение, в котором объяснил свои шаги по возвращению Донбасса.


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