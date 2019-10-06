10 главных сериалов этой осени 1 6.10.2019, 14:20

Судя по кинопрогнозам, нынешняя осень станет самой горячей за последние годы.

Еженедельно появляются все новые и новые проекты, конкуренты как с цепи сорвались, выдавая премьеру за премьерой. Попытаемся же разобраться во всем этом великолепии, выделив десятку самых ярких сезонных новинок, пишет nv.ua.

1. Праведные Джеймстоуны

Американский актер, продюсер и автор сценариев Дэнни МакБрайд после закрытия комедии Завучи прихватил Уолтона Гоггинса и тут же продал НВО свой следующий проект. На этот раз он цинично шутит не о школьном образовании, а о религиозных шоу: в эпицентре семейство телевизионных евангелистов Джеймстоунов, которому в мирской жизни приходится расхлебывать последствия своих отнюдь не праведных дел. Шантаж, прелюбодеяние, церковное рейдерство, своеобразный юмор и похудевший Джон Гудман — вот что ждет зрителя.

2. Шпион

Новый мини-сериал от Гидеона Раффа (режиссера Родины). Снова о шпионаже, но на сей раз по реальной истории израильского разведчика Эли Коэна, внедренного в 60‑х в сирийскую верхушку. В главной роли Саша Барон Коэн, но юмора не ждите — уж больно сурова эта сага. Особо рекомендуется сторонникам мира любой ценой. Спойлер — не бывает его.

3. Невероятное

Режиссер Лиза Холоденко (Оливия Киттеридж) снова взялась за мини-сериал о нелегкой женской судьбе — теперь Netflix экранизирует реальное журналистское расследование о серии изнасилований, которые полиция сочла фантазиями пострадавших. Дело трогается с места, когда за него берется пара женщин-детективов — их сыграли Мерритт Уивер и Тони Коллетт (Шестое чувство).

4. Политик

Вслед за жестоким шпионом Netflix запускает веселого политика — нас ждет комедия о студенте, который собирается стать президентом США. Нет, для этого он не снимается в сериале, а идет учиться в элитную школу. В главной роли Бен Платт, на втором плане Гвинет Пэлтроу и Джессика Лэнг. Шоураннер Райан Мерфи (Вражда Бетт и Джоан) умеет подписывать громкие имена — в Политике ему удалось привлечь Мартину Навратилову и Барбру Стрейзанд!

Шантаж, прелюбодеяние, церковное рейдерство — вот что ждет зрителя

5. Современная любовь

Интересный концепт-сериал представляет собой комедийную антологию, составленную из реальных историй, описанных в цикле колонок New York Times. У руля Джон Карни (Синг Стрит), под прицелом — необычные лирические жизненные ситуации; в касте Энн Хэтэуэй, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Эндрю Скотт, Ши Уигхэм и Джон Галлахер-младший. Заявка выглядит весьма интригующе.

6. Хранители

В эпоху господства супергеройских франшиз выход подобного сериала на НВО был только вопросом времени. Вот этот час Х и настанет 20 октября, когда стартует премьерный эпизод экранизации DC Comics от Дэймона Линделофа (Lost, Оставленные). Радары сигнализируют о небольших ролях Роберта Редфорда и Джереми Айронса, но это не более чем тепловые ловушки — в альтернативной оригинальному комиксу истории править бал будут другие люди. И совсем скоро мы узнаем, удалось ли создателям оседлать самую большую волну современности, или же новые Хранители уйдут на дно.

7. Екатерина Великая

Еще один дорогой мини-сериал на исторической основе — Хелен Миррен играет Екатерину Вторую, Джейсон Кларк — Потемкина. Ждать нового Чернобыля не приходится, скорее нам предложат обрусевшую версию Короны (режиссер Филип Мартин ранее над ней и работал) с лошадьми, интригами, водкой, медведями и потемкинскими деревнями.

8. Утреннее шоу

Вот мы и дождались открытия стрим-сервисов от Disney и Apple. Последние к старту подготовили сериал Утреннее шоу с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Билли Крудапом, где подписчикам предложат телевизионное закулисье, харассмент и слезы. Звучит так себе, но не могли же Apple стартовать с проходного эксклюзива. Или могли?

9. Темные начала

Из Мира Дикого Запада новых Престолов пока не вырисовывается, вот вам попытка № 2 — дорогущая экранизация серии романов Филипа Пулмана. Предыдущую версию, фильм Золотой компас, решено не замечать. Держим в уме декабрьский выход Ведьмака и надеемся на то, что из этой борьбы получится что‑то приличное и долгоиграющее.

10. Мандалорец

Ну и ответ от Disney не задержится — сбылась мечта фанатов Звездных войн, полновесный сериал в лукасовской вселенной! Король Лев еще не собрал последние доллары, как Джон Фавро выпускает свой следующий проект. Ждем, надеемся и пытаемся понять, где взять время на все осенние новинки