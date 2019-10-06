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Украинцы вышли на вече против формулы Штайнмайера в более чем 30 городах

  • 6.10.2019, 14:46
Украинцы вышли на вече против формулы Штайнмайера в более чем 30 городах

Участники акций требуют не допустить капитуляции страны.

В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.

По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает nv.ua.

Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.

Ранее сообщалось, что народное вече началось на Майдане Независимости в Киеве.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ, как капитуляцию перед РФ.

Кроме того, партии Голос и Евросолидарность призвали Зеленского дать разъяснения относительно формулы Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности..


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