Украинцы вышли на вече против формулы Штайнмайера в более чем 30 городах 6.10.2019, 14:46

Участники акций требуют не допустить капитуляции страны.

В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.

По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает nv.ua.

Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.

# Харків на Віче представники різних ГО беруть слово та зазначають, що хоча поміж ними багато ідеологічних розбіжностей, всі сходяться в одному – ніякої капітуляції України! pic.twitter.com/ebRuN1Zde8 — IT Sector Харків (@itsector) October 6, 2019

#Харків на майдані Свободи збираються харків'яни на Віче pic.twitter.com/f07xeUGSj5 — IT Sector Харків (@itsector) October 6, 2019

Ранее сообщалось, что народное вече началось на Майдане Независимости в Киеве.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ, как капитуляцию перед РФ.

Кроме того, партии Голос и Евросолидарность призвали Зеленского дать разъяснения относительно формулы Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности..