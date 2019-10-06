Украинцы вышли на вече против формулы Штайнмайера в более чем 30 городах
- 6.10.2019, 14:46
Участники акций требуют не допустить капитуляции страны.
В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.
По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает nv.ua.
Дніпро, підтягуйтесь на Віче! pic.twitter.com/jMxeLk7LFy— 🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺 (@dendnepro) October 6, 2019
Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.
Знов скажете-мало прийшло?Запоріжжя не здасться,я певна! pic.twitter.com/tiAnteREBM— Фосий тві (@fosyavtwi) October 6, 2019
#Ні_Капітуляції #Львів pic.twitter.com/T2KHqrugiG— Андрій Andimko (@Andimko) October 6, 2019
# Харків на Віче представники різних ГО беруть слово та зазначають, що хоча поміж ними багато ідеологічних розбіжностей, всі сходяться в одному – ніякої капітуляції України! pic.twitter.com/ebRuN1Zde8— IT Sector Харків (@itsector) October 6, 2019
#Харків на майдані Свободи збираються харків'яни на Віче pic.twitter.com/f07xeUGSj5— IT Sector Харків (@itsector) October 6, 2019
Рівно в 12:00 в #Вінниця розпочалось Народне Віче! pic.twitter.com/VwQWkJ6gAX— Капітан Прайс (@Price_Cap_UA) October 6, 2019
Ранее сообщалось, что народное вече началось на Майдане Независимости в Киеве.
1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ, как капитуляцию перед РФ.
Кроме того, партии Голос и Евросолидарность призвали Зеленского дать разъяснения относительно формулы Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности..