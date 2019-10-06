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В Гонконге тысячи людей вышли на новую акцию протеста

  • 6.10.2019, 14:59
В Гонконге тысячи людей вышли на новую акцию протеста
Фото: Reuters

Люди протестуют из-за запрета надевать маски на демонстрациях.

Правоохранители применили к участникам акции против запрета надевать маски на демонстрациях слезоточивый газ.

В Гонконге третий день подряд продолжаются протесты из-за запрета надевать маски на демонстрациях, сообщает South China Morning Post.

Запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу вечером 4 октября. Целью этой меры является упрощение установления личности участников беспорядков.

Накануне в городе было парализовано движение поездов, закрыты многие банки и магазины. В воскресенье торговые центры частично возобновили работу. Более половины станций метро так и остались закрыты.

Чтобы разогнать тысячи митингующих, правоохранители применили слезоточивый газ.

Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Они начались с митингов против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применяла против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.


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