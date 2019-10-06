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Павел Северинец: Как говорили повстанцы Калиновского врагам — не ждите пощады

  • 6.10.2019, 15:11
Павел Северинец: Как говорили повстанцы Калиновского врагам — не ждите пощады
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Политик на легальном митинге в защиту независимости Беларуси напомнил о принципах наших предков.

Один из лидеров БХД Павел Северинец на легальном митинге в защиту независимости Беларуси предложил потребовать свободу для политзаключенных — Михаила Жемчужного, Дмитрия Полиенко, Ильи Воловика, Святослава Барановича, Тараса Аватарова, Алеся Юркойтя.

Политик рассказал, до чего довел страну Лукашенко: зарплаты «натурой», безработица, массовая миграция за рубеж, распродажа национальных богатств, размещение вредных производств в угоду Кремлю и Китаю, «российская ядерная бомба» в Островце.

«Как говорили повстанцы Калиновского — нас мало, не ждите пощады. Поэтому если все что говорят про интеграцию, правда — белорусам снова пора выходить на улицы, как в 2008 году, когда они сорвали подписание договоров об интеграции. Уверен, что мы выйдем и сейчас. Жыве Беларусь», — сказал Павел Северинец.


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