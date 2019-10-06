закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Москве проходит акция «Бессмертный ГУЛАГ»

2
  • 6.10.2019, 15:16
  • 2,033
В Москве проходит акция «Бессмертный ГУЛАГ»

Люди вышли на массовые пикеты.

В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она посвящена памяти жертв политических репрессий и проводится в формате одиночных пикетов, сообщает Радио Свобода.

Участники акции требуют от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной России.

Акцию планировали провести как шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но городские власти отказались ее согласовать. Среди заявителей "Бессмертного ГУЛАГа" – представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", а также общественного движения "Декоммунизация". Они повторно подали заявку на шествие по тому же маршруту на 13 октября. Предполагается, что участники демонстрации понесут портреты репрессированных родственников.

На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имен". Ее организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип