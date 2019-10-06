В Москве проходит акция «Бессмертный ГУЛАГ» 2 6.10.2019, 15:16

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Люди вышли на массовые пикеты.

В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она посвящена памяти жертв политических репрессий и проводится в формате одиночных пикетов, сообщает Радио Свобода.

Участники акции требуют от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной России.

Дмитрий Энтео и Мария Алехина принесли свечу в виде бюста Феликса Дзержинского и подожгли

Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/0ywvrdyUVt — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 6, 2019

Акцию планировали провести как шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но городские власти отказались ее согласовать. Среди заявителей "Бессмертного ГУЛАГа" – представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", а также общественного движения "Декоммунизация". Они повторно подали заявку на шествие по тому же маршруту на 13 октября. Предполагается, что участники демонстрации понесут портреты репрессированных родственников.

На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имен". Ее организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.