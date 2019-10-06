Максим Винярский: Мы добиваемся отставки всей этой клоунады 1 6.10.2019, 15:24

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Максим Винярский

Фото: nv.by

Европейские политики должны понять, кем является Лукашенко.

Один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский выступил на легальном митинге в защиту независимости Беларуси:

«Мы принимали участие в этой кампании,только для того чтобы показать, что Беларусь — наша страна. Завтра в отеле Marriot состоится встреча с европейскими политиками. «Европейская Беларусь» проведет пикет по сбору подписей возле отеля, чтобы показать, что у Лукашенко, с которым они хотят договариваться, руки по локоть в крови. В крови Гончара, Захаренко, Красовского и других.

Мы должны добиваться отставки всей этой клоунады — во главе с главным преступником. Беларусь наша страна — и мы это докажем. Жыве Беларусь!»