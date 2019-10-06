В Багдаде снова начались антиправительственные выступления 1 6.10.2019, 15:27

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Протесты стали крупнейшими в течение года.

После отмены комендантского часа, который действовал в столице Ирака в течение двух дней, в городе возобновились массовые антиправительственные протесты.

Как сообщает Associated Press, во время столкновений с силовыми структурами погибли как минимум 19 человек, пострадали более 30 протестующих. В общей сложности, по разным данным, со вторника в стране в результате протестов погибли от 80 до 94 человек (данные полуофициальной Иракской верховной комиссии по правам человека), ранения получили почти 4000 участников протестов.

Протестующие начали выходить на улицы иракских городов в прошлый вторник, выступая против безработицы, неудовлетворительной работы коммунальных служб и коррупции.

Накануне Муктада ас-Садр — бывший руководитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди», возглавляющий в парламенте крупнейший оппозиционный блок, -- призвал правительство уйти в отставку и заявил о необходимости проведения досрочных выборов под наблюдением ООН.

Иракские силовики открыли огонь по протестующим. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил в пятницу, что меры безопасности, включая временное введение комендантского часа, были «трудным решением», которое, однако, нужно было принять в качестве «горького лекарства».

С момента начала демонстраций ранения были ранены сотни людей. Демонстрации проходят в Багдаде и в районах к югу от столицы страны.

Протесты стали крупнейшими с момента, когда Абдул-Махди сформировал год назад свое правительство. Власти обвинили в насили «группировки подстрекателей» и заявили, что силы безопасности защищали мирных участников протестов. Иракский парламент начал расследование в связи с применением насилия.