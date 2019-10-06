Нина Багинская: Не бойтесь, будущее — за молодежью

Нина Багинская: Не бойтесь, будущее — за молодежью2
- 6.10.2019, 15:30
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Активистка уверена, что оно находится в надежных руках.
Известная белорусская активистка Нина Багинская выступила на легальном митинге в защиту независимости Беларуси.
«Я хочу вам сказать одно — не бойтесь. Будущее за молодежью. И выступавший передо мной Илларион Трусов показал, что это будущее в надежных руках. Поэтому — не бойтесь. Жыве Беларусь!».
Перед ней на митинге выступил защитник Куропат Илларион Трусов. Активист призвал объединяться и защищать независимость Беларуси в своих городах.