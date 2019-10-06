Нина Багинская: Не бойтесь, будущее — за молодежью 2 6.10.2019, 15:30

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Нина Багинская

Фото: «Радыё Свабода»

Активистка уверена, что оно находится в надежных руках.

Известная белорусская активистка Нина Багинская выступила на легальном митинге в защиту независимости Беларуси.

«Я хочу вам сказать одно — не бойтесь. Будущее за молодежью. И выступавший передо мной Илларион Трусов показал, что это будущее в надежных руках. Поэтому — не бойтесь. Жыве Беларусь!».

Перед ней на митинге выступил защитник Куропат Илларион Трусов. Активист призвал объединяться и защищать независимость Беларуси в своих городах.