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Вероника Мищенко: Нынешняя власть рассыпется, как кучка пепла

  • 6.10.2019, 15:41
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Вероника Мищенко: Нынешняя власть рассыпется, как кучка пепла
Вероника Мищенко

Интересная аллегория с легального митинга в защиту независимости Беларуси.

Активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко выступила на легальном митинге в защиту независимости Беларуси:

«Вот так рассыпется и нынешняя власть, которая сама себя сожгла. И останется от нее одна лишь кучка пепла. Спасибо всем, кто пришел сегодн на митинг и кто его смотрел онлайн. Верым, можам, пераможам!».

Во время легального митинга активисты «Народной Грамады» и участники их инициативных групп решили сняться с «выборов». В знак этого они сожгли свидетельства, выданные ЦИК.


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