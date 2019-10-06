Поляки вскоре будут ездить в США без виз 6.10.2019, 15:39

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Польша выполнила важное условие.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал согласие на включение Польши в программу безвизового передвижения. В эфире «Польского радио» польские политики - представители разных партий выразили удовлетворение скорой перспективой отмены виз для поляков, отправляющихся в поездку в США.

По мнению депутата Иоанны Лихоцкой из правящей партии «Право и справедливость», отмена виз в США для польских граждан - это заслуга нынешних польских властей. При этом сенатор оппозиционной «Гражданской платформы - Гражданской коалиции» Гжегож Наперальский считает, что это заслуга всех польских граждан, которые в последние годы выезжали в США, неукоснительно соблюдая все правила.

В свою очередь, депутат партии «Согласие» Збигнев Грыгляс подчеркнул, что это решение имеет важный политический характер и является выражением партнерского и дружеского отношения США к Польше.

О включении Польши в программу безвизовых поездок в США многие годы безуспешно старались очередные польские правительства. Старания закончились успехом, когда Польша выполнила главное условие - показатель отказов в визе для польских граждан снизился ниже установленной в американском законодательстве границы 3%.